Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Barcelona por la jornada 10 de la liga española. Un nuevo clásico del futbol español vuelve a paralizar al mundo.

El equipo de Xabi Alonso es líder con una ventaja de 2 puntos y en caso de ganar el partido, se alejará en la tabla de posiciones.

El equipo merengue acumula 105 triunfos, mientras que el Barcelona le pisa los talones con 104 victorias, además de haberse registrado 52 empates entre ambos.

El Santiago Bernabéu será escenario de una nueva edición del Clásico español entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025-26. El encuentro comenzará a las 9:15 a.m. (hora del centro de México) y promete ser uno de los duelos más emocionantes de la temporada.

Ambos equipos llegan en la parte más alta de la tabla y se juegan nada menos que el liderato del campeonato. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que el conjunto de Hansi Flick intentará dar el golpe en territorio madrileño y recuperar el primer puesto de la clasificación.