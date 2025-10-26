Es tendencia:
Sigue EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona: minuto a minuto del Clásico por LaLiga 2025-26

Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 10 de LaLiga 2025-26 y se definirá quién se queda con el liderato del campeonato.

El Bernabéu ya está listo

El estadio espera el partido entre Real Madrid y Barcelona

Barcelona tiene formación confirmada

Los elegidos por Hansi Flick para el derbi

Alineación del Real Madrid confirmada

Los elegidos por Xabi Alonso

Historial entre Barcelona y Real Madrid

El equipo merengue acumula 105 triunfos, mientras que el Barcelona le pisa los talones con 104 victorias, además de haberse registrado 52 empates entre ambos.

Real Madrid quiere seguir siendo líder

El equipo de Xabi Alonso es líder con una ventaja de 2 puntos y en caso de ganar el partido, se alejará en la tabla de posiciones.

TODO LISTO EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Barcelona por la jornada 10 de la liga española. Un nuevo clásico del futbol español vuelve a paralizar al mundo.

Por Ramiro Canessa

Real Madrid recibe a Barcelona en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid recibe a Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El Santiago Bernabéu será escenario de una nueva edición del Clásico español entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025-26. El encuentro comenzará a las 9:15 a.m. (hora del centro de México) y promete ser uno de los duelos más emocionantes de la temporada.

Ambos equipos llegan en la parte más alta de la tabla y se juegan nada menos que el liderato del campeonato. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que el conjunto de Hansi Flick intentará dar el golpe en territorio madrileño y recuperar el primer puesto de la clasificación.

