El Santiago Bernabéu será escenario de una nueva edición del Clásico español entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025-26. El encuentro comenzará a las 9:15 a.m. (hora del centro de México) y promete ser uno de los duelos más emocionantes de la temporada.
Ambos equipos llegan en la parte más alta de la tabla y se juegan nada menos que el liderato del campeonato. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que el conjunto de Hansi Flick intentará dar el golpe en territorio madrileño y recuperar el primer puesto de la clasificación.