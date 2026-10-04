¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026-27?

Conoce el motivo por el cual el Bicho no está presente en un duelo fundamental de la competencia internacional.

A partir de las 12:45 horas del centro de México, la Selección de Portugal afronta su cuarto compromiso dentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League, intentando estirar su gran presente en el certamen. El conjunto luso llega a este cruce con el objetivo de sellar otra actuación positiva ante su público y consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

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El choque será frente a Noruega en condición de local, en una jornada donde los portugueses buscarán validar los triunfos obtenidos en las fechas previas. Sin embargo, toda la atención de la jornada quedó centrada fuera del terreno de juego debido a la imprevista ausencia de su máxima figura dentro de la nómina de convocados.

El partido se desarrollará en medio del clima tenso que generó la repentina partida de Cristiano Ronaldo, quien tomó la decisión de dejar la concentración del seleccionado y quedar desafectado para esta ventana internacional. El enfado del atacante surgió tras quedarse sin sumar minutos en el compromiso anterior y escalar por completo cuando el entrenador Jorge Jesus le confirmó que tampoco arrancaría como titular para este encuentro.

Ante ese escenario, el delantero decidió marcharse del campamento del equipo y sembró serias dudas sobre su continuidad con la camiseta de su país. Poco después de consumar su salida, el astro luso publicó un comunicado en sus redes sociales para confirmar que la determinación se produjo luego de la conferencia del DT y de una charla con el presidente de la federación.

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En ese mismo mensaje público, el atacante prometió revelar más adelante los motivos reales de su partida, mientras aprovechó la publicación para desearle éxito a sus compañeros para el resto del torneo. De esta forma, Portugal saltará a la cancha sin su capitán en cancha, buscando aislarse del conflicto institucional para quedarse con tres puntos clave en la competencia.

En síntesis