¿Por qué no juega Kai Havertz en Alemania vs. Serbia por la UEFA Nations League 2026-27?

Conoce el motivo por el cual se queda fuera de un duelo trascendental una las máximas figuras de los teutones.

La selección de Alemania afronta un compromiso fundamental frente a Serbia en el marco de la tercera jornada de la UEFA Nations League, pero la nómina oficial presentó una ausencia de enorme peso en el frente ofensivo. El delantero Kai Havertz no forma parte del once inicial ni figura entre las opciones de recambio para este partido, una baja sensible para el esquema del seleccionado teutón.

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El motivo por el que Kai Havertz no juega en Alemania vs. Serbia

La explicación sobre la margen del delantero responde de forma directa a un problema físico. El futbolista sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo el pasado 24 de septiembre de 2026 durante el cruce entre Alemania y Países Bajos, una complicación que le impidió trabajar con normalidad a lo largo de la semana de entrenamientos.

Aquel percance obligó a Havertz a abandonar el terreno de juego apenas a los 30 minutos de la primera parte tras sentir un fuerte pinchazo en la zona afectada. La rápida intervención del cuerpo médico derivó en un período de recuperación obligatoria para evitar una dolencia más grave, quedando descartado para este nuevo choque internacional.

Ante la baja de su principal carta de gol, Jürgen Klopp apostó por reestructurar la delantera titular. De esta manera, el joven Nick Woltemade salta a la cancha desde el arranque como la referencia de área del equipo, asumiendo la responsabilidad de liderar el ataque teutón en busca de los tres puntos ante el combinado serbio.

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En síntesis