¿Por qué no juega Joshua Kimmich en Alemania vs. Serbia por la UEFA Nations League 2026-27?

Alemania esta en búsqueda de su primera victoria en la UEFA Nations League 2026-27, pero Joshua Kimmich será una de las principales ausencias contra Serbia.

Alemania recibe a Serbia sobre la cancha del Allianz Arena este jueves 1 de octubre dentro de la Jornada 3 de la fase de grupos en la UEFA Nations League 2026-27. En la búsqueda de su primera victoria dentro del certamen continental, el cuadro germano encarará el compromiso sin la presencia de Joshua Kimmich.

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Joshua Kimmich no estará disponible para el choque ante la escuadra serbia debido a una determinación acordada de forma conjunta con el director técnico Jürgen Klopp. El mediocampista y el estratega pactaron su liberación del seleccionado teutón, motivo por el cual ni siquiera figurará en la planilla oficial para ocupar un sitio en la banca de suplentes.

Tras firmar un empate 1-1 frente a Países Bajos y sufrir un sorpresivo tropiezo 0-1 contra Grecia, Klopp tomó la determinación de convocar a una nueva camada de futbolistas para encarar los dos últimos cotejos de Nations League en esta ventana. En consecuencia, varios de los elementos que formaron parte de las fechas previas, incluyendo a Kimmich, rompieron filas con el combinado nacional.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Klopp reveló que el capitán del equipo se mostró reacio a dejar la concentración en un principio: “Queríamos hacer este corte y también quiero ver a estos chicos cuando los referentes no estén. También necesito ver eso. En el futuro pueden surgir lesiones o pueden pasar otras cosas“.

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Dimitris Kourbelis amargó a Alemania anotando el gol ganador para Grecia.

Para encarar el duelo ante Serbia, el técnico le dará rodaje a ocho futbolistas que no sumaron minutos en los compromisos anteriores. Los únicos sobrevivientes de la reestructuración dentro del once titular son el lateral Philipp Treu, la figura del Liverpool Florian Wirtz y el extremo del Bayern Múnich Serge Gnabry.

La formación de Alemania vs. Serbia

Jonas Urbig

Philipp Treu

Waldemar Anton

Malick Thiaw

Maximilian Mittelstadt

Tom Bischof

Aleksandar Pavlovic

Florian Wirtz

Derry Scherhant

Nick Woltemade

Serge Gnabry

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En síntesis