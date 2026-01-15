Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

¿Racing de Santander vs. Barcelona va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego de la Copa del Rey

Racing de Santander y Barcelona se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. Los detalles de cómo ver el partido.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Racing de Santander y Barcelona se enfrentan por la Copa del Rey
© Imagen propiaRacing de Santander y Barcelona se enfrentan por la Copa del Rey

Racing de Santander y Barcelona se enfrentan este jueves 15 de enero por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. El encuentro se lleva a cabo en El Sardinero y comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Este miércoles se dio una gran sorpresa debido a que Albacete eliminó a Real Madrid, por lo que este resultado sirve de aviso al Barcelona para que afronte este partido con máxima concentración pese a que Racing de Santander se encuentra en la Segunda División.

¿Cómo ver el partido en México y otros países?

El partido entre Racing de Santander y Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey se puede ver en México en exclusiva a través de Sky Sports. El juego es de eliminación directa, por lo que un equipo hoy avanzará y el otro quedará eliminado.

  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: Sky Sports
  • Argentina: Flow Sports
  • Colombia: Win Sports
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • España: Movistar+
  • Estados Unidos: ESPN y FuboTV
Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander es el líder de la Segunda División con 38 puntos en 21 jornadas disputadas. A pesar de eso, los Verdiblancos llevan una racha negativa de tres partidos sin ganar y precisamente la última victoria fue en la Copa del Rey, cuando eliminaron 2-1 al Villarreal en la ronda anterior.

Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid ante Albacete en Copa del Rey: ¡humillados en redes!

ver también

Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid ante Albacete en Copa del Rey: ¡humillados en redes!

Por su parte, el Barcelona llega envalentonado a este encuentro después de ganarle al Real Madrid y de ser campeón de la Supercopa de España. El conjunto culé es el favorito a avanzar a la semifinal, pero deberá estar alerta porque Racing de Santander no se achicará.

En síntesis

  • Racing de Santander vs. Barcelona juegan este jueves 15 de enero a las 14:00hs (CDMX).
  • La transmisión en México será exclusiva por Sky Sports y en España por Movistar+.
  • El duelo de octavos de final de Copa del Rey se disputa en El Sardinero.
Publicidad
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué burlan con un cono naranja a Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué burlan con un cono naranja a Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid?

¡Condenados! Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid ante Albacete
Futbol Internacional

¡Condenados! Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid ante Albacete

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Albacete vs. Real Madrid
UEFA

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Albacete vs. Real Madrid

Las fechas de presentación de todos los coches de 2026
FÓRMULA 1

Las fechas de presentación de todos los coches de 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo