Racing de Santander y Barcelona se enfrentan este jueves 15 de enero por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. El encuentro se lleva a cabo en El Sardinero y comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Este miércoles se dio una gran sorpresa debido a que Albacete eliminó a Real Madrid, por lo que este resultado sirve de aviso al Barcelona para que afronte este partido con máxima concentración pese a que Racing de Santander se encuentra en la Segunda División.

¿Cómo ver el partido en México y otros países?

El partido entre Racing de Santander y Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey se puede ver en México en exclusiva a través de Sky Sports. El juego es de eliminación directa, por lo que un equipo hoy avanzará y el otro quedará eliminado.

México : Sky Sports

: Sky Sports Centroamérica : Sky Sports

: Sky Sports Argentina : Flow Sports

: Flow Sports Colombia : Win Sports

: Win Sports Ecuador : Canal del Futbol

: Canal del Futbol España : Movistar+

: Movistar+ Estados Unidos: ESPN y FuboTV

La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander es el líder de la Segunda División con 38 puntos en 21 jornadas disputadas. A pesar de eso, los Verdiblancos llevan una racha negativa de tres partidos sin ganar y precisamente la última victoria fue en la Copa del Rey, cuando eliminaron 2-1 al Villarreal en la ronda anterior.

Por su parte, el Barcelona llega envalentonado a este encuentro después de ganarle al Real Madrid y de ser campeón de la Supercopa de España. El conjunto culé es el favorito a avanzar a la semifinal, pero deberá estar alerta porque Racing de Santander no se achicará.

En síntesis

Racing de Santander vs. Barcelona juegan este jueves 15 de enero a las 14:00hs (CDMX).

La transmisión en México será exclusiva por Sky Sports y en España por Movistar+.

El duelo de octavos de final de Copa del Rey se disputa en El Sardinero.

