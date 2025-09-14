El Barcelona retoma sus actividades este domingo 14 de septiembre luego de lo que fue la Fecha FIFA. El vigente campeón de LaLiga recibe al Valencia en el Estadio Johan Cruyff por la Jornada 4 del torneo, en un partido que comienza a las 13:00hs (CDMX).

El equipo de Hansi Flick viene de empatar 1-1 con Rayo Vallecano en la fecha pasada, por lo que el conjunto culé buscará volver a sumar de a 3 puntos en LaLiga. Sin embargo, el Barcelona tendrá algunas bajas muy sensibles como es la de Frenkie de Jong y la de Lamine Yamal, mientras que Robert Lewandowski y Raphinha serán suplentes.

El centrocampista neerlandés es un pilar del equipo. Sin embargo, Frenkie de Jong sufrió una lesión durante el partido de los Países Bajos frente a Polonia por las Eliminatorias UEFA y tuvo que ser desafectado de la concentración de su selección nacional.

“El jugador Frenkie de Jong ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad”, detalló el Barcelona en un comunicado acerca de la situación física del neerlandés.

Por su parte, Robert Lewandowski y Raphinha no tienen ninguna lesión pero el delantero fue titular en los dos partidos de Polonia en las Eliminatorias UEFA, mientras que el brasileño participó también en los dos encuentros de la Verdeamarelha. Por esta razón, Hansi Flick decidió gestionar las cargas de ambos atacantes.

La alineación de Barcelona ante Valencia

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Gerard Martín

Casadó

Pedri

Fermín Torres

Roony Bardghji

Ferran Torres

Marcus Rashford

