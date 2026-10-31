Cuando se juegue el 'clásico' de esta tarde, se advertirá que el DT no estará en la banca. ¿Qué le sucedió?

El Bayern Munich, vigente campeón de Alemania y defensor del título, disputará hoy un juego trascendental: se verá las caras ante el Borussia Dortmund, el otro líder. Si quiere conseguir la punta en soledad de este campeonato, deberá llevarse los tres puntos del Allianz Arena ante un rival que pretende dar el batacazo.

Publicidad

La gran particularidad que tendrá el encuentro de esta tarde será que en la banca del cuadro local no estará Vincent Kompany. Mientras en el banquillo de Borussia Dortmund estará Niko Kovac como habitualmente, el DT del Bayern Munich se ausentará. Encima, justo en el desafío más crucial de este tramo del torneo.

La falta del estratega de los ‘Bávaros’ para dirigir el ‘clásico’ de esta Bundesliga 2026/27 tiene que ver con una situación de salud delicada que atraviesa el belga. Vincent Kompany estuvo hospitalizado en una clínica durante toda la semana y tampoco pudo estar al frente de las últimas prácticas previas a este nuevo partido.

Kompany no estará a cargo del juego de hoy [Foto: Getty]

Publicidad

Vincent Kompany sufrió una descompensación en un entrenamiento mientras observaba y daba indicaciones a sus dirigidos. De inmediato, fue asistido por los médicos del Bayern Munich y trasladado al hospital para ser asistido por especialistas. Recibió atención de manera urgente y quedó internado durante los últimos días.

Luego de una serie de análisis, el entrenador fue diagnosticado con una irritación meníngea. ¿Qué significa esto? Una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Si bien los doctores transmitieron tranquilidad, pidieron no apresurar los tiempos para que Vincent Kompany se reincorpore a la actividad.

¿Quién es el DT que dirige a Bayern Múnich hoy ante Borussia Dortmund?

Ante la imposibilidad de Vincent Kompany de poder asistir al juego, Aaron Danks, auxiliar del DT, estará al frente de los ‘Bávaros’ ante el Dortmund este sábado. El segundo entrenador del Bayern Munich dio la conferencia de prensa previa al partido y también dirigirá el mismo. El principal se quedará en la clínica haciendo reposo y siendo monitoreado.