Los 'Bávaros' no tendrán a dos de sus titulares indiscutidos para el derby de la Liga Alemana. El motivo.

La Bundesliga 2026/27 nos traerá esta tarde al partido más esperado de la temporada en una instancia muy temprana del certamen. Bayern Munich y Borussia Dortmund se medirán frente a frente en el ‘derby’ del futbol alemán. Será un duelo clave no solo por la historia sino por el presente de ambos en esta campaña.

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En este momento del torneo, ambos equipos llegan compartiendo el liderato, con 17 puntos cada uno en la tabla de esta Bundesliga 2026/27. Sin embargo, Bayern Munich tiene una ventaja por la diferencia de gol a su favor (+19 contra +8 de Borussia Dortmund). Por ello, hoy aparece un escalón encima de su rival de turno.

De cara a este juego que puede marcar un quiebre en la temporada, los ‘Bávaros’ sufrirán dos bajas importantes para enfrentar a Borussia Dortmund este sábado. No jugarán Luis Díaz ni Manuel Neuer, dos elementos indiscutidamente titulares en el habitual equipo de Vincent Kompany. Ninguno de los dos estará disponible en el local.

Neuer y Díaz, las dos ausencias del once de Bayern [Foto: BM]

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En el caso de Luis Díaz, el delantero colombiano padeció una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, que le impedirá competir hoy ante el Borussia Dortmund. Según el parte médico del Bayern Munich, este desgarre lo dejaría fuera de las canchas por dos semanas más, donde continuará en etapa de recuperación.

Por el lado de Manuel Neuer, el guardameta alemán padeció una irritación persistente de un tendón del pie, por la cual no ha podido entrenar con total normalidad. De acuerdo a los doctores del Bayern Munich, este cuadro de tendinitis no es de gravedad y será evaluado día a día hasta saber cuándo está para volver.

Ante las ausencias de Manuel Neuer y Luis Díaz, Jonas Urbig y Serge Gnabry se perfilan a reemplazarlos en el juego de este sábado ante el Borussia Dortmund en casa. Los ‘Bávaros’ quieren ser punteros en soledad de la Bundesliga 2026/27, y aún con las bajas por lesión siguen siendo favoritos a llevarse los tres puntos del partido.