¿Qué partidos se juegan HOY jueves 24 de septiembre por la Nations League 2026-27?

La UEFA Nations League 2026-27 comienza este jueves 24 de septiembre con ocho partidos. Países Bajos vs. Alemania, Portugal vs. Gales y Noruega vs. Dinamarca aparecen entre los principales encuentros de la primera jornada

La nueva Fecha FIFA ya comenzó y este jueves tendrá como uno de sus principales atractivos el inicio de la UEFA Nations League 2026-27, competencia que reúne a las selecciones europeas y que tendrá nuevamente a varias de las principales potencias del continente en acción.

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Mientras tanto, selecciones de otros continentes aprovechan esta ventana internacional para disputar partidos amistosos, a poco más de dos meses del Mundial 2026 que terminó con España como campeona en Estados Unidos. Para las selecciones europeas, en cambio, comienza un nuevo camino competitivo con un torneo que tendrá partidos de gran nivel.

Entre los encuentros más destacados de este jueves aparecen Países Bajos vs. Alemania, con el debut de Jürgen Klopp al frente del conjunto alemán y una nueva etapa para Países Bajos con Xavi Hernández; además de Portugal vs. Gales y Noruega vs. Dinamarca.

Todos los partidos de hoy jueves 24 de septiembre

Estos son los ocho encuentros programados para este jueves, con horario de México:

Andorra vs. Malta — 10:00 horas

— 10:00 horas Países Bajos vs. Alemania — 12:45 horas

— 12:45 horas Serbia vs. Grecia — 12:45 horas

— 12:45 horas Noruega vs. Dinamarca — 12:45 horas

— 12:45 horas Portugal vs. Gales — 12:45 horas

— 12:45 horas Austria vs. Israel — 12:45 horas

— 12:45 horas Kosovo vs. Irlanda — 12:45 horas

— 12:45 horas Liechtenstein vs. Lituania — 12:45 horas

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La programación oficial de UEFA confirma estos ocho partidos para el comienzo de la Nations League 2026-27, los siete encuentros de las 12:45 de México tienen inicio previsto a las 20:45 CET, mientras que Andorra-Malta arranca a las 18:00 CET.

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