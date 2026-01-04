Es tendencia:
Premier League

Quién es Calum McFarlane, el DT de Chelsea ante Manchester City por la Premier League

Los Blues afrontan el partido contra Manchester City con un entrenador interino tras el despido de Enzo Maresca.

Por Leandro Barraza

Calum McFarlane, DT interino de Chelsea
© @ChelseaFCCalum McFarlane, DT interino de Chelsea

Manchester City recibe a Chelsea en el Etihad Stadium por la Jornada 20 de la Premier League 2025-26 y una gran parte de los espectadores de este atractivo duelo se preguntan quién será el entrenador que estará en el banquillo del equipo londinese.

El pasado 1 de enero, los Blues emitieron un comunicado anunciando la salida de Enzo Maresca, estratega italiano que había sido contratado en julio de 2024 y que llevó al club a consagrarse campeón de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Desde entonces, aunque sonaron varios nombres, la directiva de Chelsea todavía no anunció al reemplazante del italiano y es en este contexto que afrontan el primer partido del año con un desconocido entrenador interino: Calum McFarlane.

¿Quién es Calum McFarlane?

McFarlane, de 40 años, es el director técnico del equipo Sub-21 de Chelsea y curiosamente trabajó en la Academia de Manchester City. El propio Calum dirigió las últimas dos sesiones de entrenamiento y platicó en rueda de prensa palpitando el partido de este domingo.

“La energía y el entusiasmo en el entrenamiento fueron excepcionales”, comentó el joven DT sobre sus nuevos dirigidos. Y añadió: “Están realmente enfocados, motivados y hambrientos. Saben que tenemos un partido enorme”.

Era figura en un destacado equipo de la Bundesliga y decidió retirarse tras la muerte de su hermano

Era figura en un destacado equipo de la Bundesliga y decidió retirarse tras la muerte de su hermano

Ahora bien, es importante mencionar que la gran oportunidad de su vida llega en un contexto delicado: ante Manchester City, de visitante, con una sola victoria del equipo en los últimos siete partidos y sin Moisés Caicedo. ¿Podrá Chelsea sobreponerse a todo bajo el mando de McFarlane?

En síntesis

  • Calum McFarlane, de 40 años, asume como DT interino del Chelsea ante Manchester City.
  • Enzo Maresca dejó el cargo el 1 de enero tras una mala racha del equipo.
  • Moisés Caicedo es baja confirmada en los Blues para el duelo en el Etihad Stadium.
