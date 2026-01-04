Manchester City recibe a Chelsea en el Etihad Stadium por la Jornada 20 de la Premier League 2025-26 y una gran parte de los espectadores de este atractivo duelo se preguntan quién será el entrenador que estará en el banquillo del equipo londinese.

El pasado 1 de enero, los Blues emitieron un comunicado anunciando la salida de Enzo Maresca, estratega italiano que había sido contratado en julio de 2024 y que llevó al club a consagrarse campeón de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Desde entonces, aunque sonaron varios nombres, la directiva de Chelsea todavía no anunció al reemplazante del italiano y es en este contexto que afrontan el primer partido del año con un desconocido entrenador interino: Calum McFarlane.

¿Quién es Calum McFarlane?

McFarlane, de 40 años, es el director técnico del equipo Sub-21 de Chelsea y curiosamente trabajó en la Academia de Manchester City. El propio Calum dirigió las últimas dos sesiones de entrenamiento y platicó en rueda de prensa palpitando el partido de este domingo.

“La energía y el entusiasmo en el entrenamiento fueron excepcionales”, comentó el joven DT sobre sus nuevos dirigidos. Y añadió: “Están realmente enfocados, motivados y hambrientos. Saben que tenemos un partido enorme”.

Ahora bien, es importante mencionar que la gran oportunidad de su vida llega en un contexto delicado: ante Manchester City, de visitante, con una sola victoria del equipo en los últimos siete partidos y sin Moisés Caicedo. ¿Podrá Chelsea sobreponerse a todo bajo el mando de McFarlane?

