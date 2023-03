Están confirmados nuevos detalles del último capítulo de The Last of Us. En Bolavip te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo se llama el último capítulo de The Last of us y cuánto tiempo dura?

La primera temporada The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, está llegando a su fin. El noveno y último episodio de esta entrega llegará a la reconocida plataforma de streaming el próximo domingo 12 de marzo.

Está confirmado que el mismo se llamará "Busca la luz”, nombre que hace indirectamente una mención al título del primer capítulo: “Cuando estés perdido en la oscuridad”. El mismo contará con una duración de 43 minutos, siendo de esta forma el más corto de la saga.

En este último capítulo veremos el final del recorrido de Joel y Ellie en busca de la cura ante los contagios. El mismo promete mucha acción y emoción.

+The Last Of Us: ¿Cuándo se estrena el capítulo 9?

Está confirmado que "Busca la luz” de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 12 de marzo.

+The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

+Horario del lanzamiento según el país