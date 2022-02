Twitter agrega la función del "No me gusta", la cual al momento está disponible para un grupo reducido de personas y próximamente la podrá usar toda la comunidad. ¿Cómo funciona?

A las funciones de dar "RT" y "Me gusta", con las que los más de 199 millones de usuarios de Twitter pueden interactuar en cada una de las publicaciones que se realizan en la plataforma, la red social comunicó que añadirá el botón de "No me gusta", el cual genera cierta controversia ya que fracasó en Facebook y recientemente fue desactivado en Youtube.

“Aprendimos mucho sobre los tipos de respuestas que no le parecen relevantes y estamos ampliando esta prueba: más de ustedes en la web y pronto iOS y Android tendrán la opción de usar la opción de voto negativo de respuesta. Estos no son públicos, pero nos ayudarán a informarnos sobre el contenido que la gente quiere ver”, publicó la cuenta Twitter Support.

En ese sentido, desde Twitter Safety informaron que "la mayoría de nuestros usuarios compartieron que la razón por la que hicieron clic en la flecha hacia abajo fue porque la respuesta se percibió como ofensiva, porque la percibieron como no relevante, o ambas cosas".

Para culminar, añadieron: "Este experimento también reveló que el voto negativo es la forma más utilizada por las personas para marcar el contenido que no quieren ver. Las personas que han probado el voto negativo están de acuerdo en que mejora la calidad de las conversaciones en Twitter. Estamos emocionados de ver cómo otros piensan en él a medida que esté disponible para más de ustedes".

La nueva funcionalidad aparecerá como un icono de una flecha hacia abajo y la otra persona no recibirá ninguna notificación sobre esa reacción. Se implementará de manera progresiva para los usuarios de todo el mundo en iOS, Android y la web.

Twitter trabaja en agregar una lista similar a los "Mejores amigos" de Instagram

Hace unos meses, Twitter anunció que estaba desarrollando una función que permitiría compartir mensajes solo con usuarios selectos. Una característica muy similar a los “Mejores amigos” de Instagram, la cual parece estar progresando rápidamente. La misma se llamará Twitter Flock.