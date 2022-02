Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, murió este miércoles tras caer del piso 21 de un edificio en el barrio porteño de Belgrano, donde vivía con los hijos del empresario, Marta y Felipe Fort en un hecho que al momento está poco claro.

Luego del fuerte mensaje de Felipe en su cuenta de Instagram mostrando su enojo ante Martínez, su tutor legal, Marta se tomó un tiempo más prudencial para contar mediante sus redes sociales sus sensaciones ante la trágica noticia: "Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”.

Además, añadió: "No estuve todo el día en mi casa, y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó, al rato me enteré de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona".

En la siguiente historia, le dedicó unas palabras a su tutor: “De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

Minutos más tarde volvió a postear una historia en la que añadió: "Quiero aclarar que NUNCA lo dejamos solo. No hablen sin saber, porque hay cosas para hablar, pero es un momento todavía muy delicado para sacarlas a la luz".

Lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de Gustavo Martínez

"Gustavo Martínez cayó de un piso 21. Esto fue descubierto por el personal de seguridad del edificio en un patio interno, de la parte delantera del complejo", informó Sebastián Domenech desde el lugar del hecho para Arriba argentinos.

"En principio la carátula es averiguación de las causales de muerte. Se habría arrojado al vacío, pero hay que decirlo en potencial... Hay que averiguar el escenario. Si se arrojó o cayó. El término de suicidio tiene bastante volumen y tiene bastante coherencia con lo que están viendo ahora los investigadores”, agregó el periodista.