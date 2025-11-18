Lewandowski iguala a Messi, pero Cristiano Ronaldo sigue siendo el jugador que le marcó a más selecciones

Robert Lewandowski se sigue confirmando como el único mortal capacitado para seguir los registros de Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi en el mundo de las selecciones. El delantero del Barcelona llegó un total de 88 tantos con Polonia a lo largo de las últimas horas. Si bien todavía tendrá que disputar el repechaje para meterse en la Copa Mundial de selecciones del año 2026, igualó al argentino en cuanto a total de selecciones a las cuales como mínimo le ha anotado un gol a lo largo de su carrera.

88 goles suma ya como delantero de Polonia. Ante Malta, Lewandowski firmó su víctima número 39 en el mundo de las selecciones. Son el mismo número de nacionalidades distintas a los cuales también Messi les ha anotado como mínimo en una ocasión de la mano del combinado Albiceleste. Registros que hacen entender a Robert como un atacante generacional en todos los sentidos. Si miramos un poco más a fondo sus registros, la realidad es que únicamente las naciones de CONCACAF se salvan de recibir sus gritos sagrados desde que todo empezase en el año 2007.

Cristiano Ronaldo es quien manda con 48 selecciones distinta a las cuales les ha marcado como mínimo un gol. Ayuda para el portugués por supuesto encontrarse en una UEFA donde la cantidad de selecciones anexadas al máximo ente del fútbol europeo, así como el sistema de clasificación, impulsa este tipo de registros. A diferencia de Lewandowski, este sí cuenta con como mínimo un tanto frente a cada Confederación anexada a FIFA. En este momento el atacante de Roberto Martínez espera por la sanción que recibirá después de la roja vista frente a Irlanda en las últimas horas. Es lo que resta para saber si se pierde o no algún partido de la fase de grupos del Mundial del año que viene.

Pensando en Messi, ojo por que puede que otro le supere pronto. Romelu Lukaku de Bélgica ostenta 37 goles ante diferentes camisetas. Es el cuarto delantero con más goles anotados a distintas selecciones desde que se tienen registros. Otro atacante del universo UEFA para seguir confirmando las facilidades que entrega el sistema de clasificación del viejo continente a sus principales atacantes cada 4 años. Hablamos de otro delantero plagado de historia en su selección y que también debe confirmar en las próximas horas si pisa o no de manera directa la Copa Mundial de selecciones del año que viene.

Nadie le ha marcado a más selecciones que CR7: GETTY

¿A quiénes todavía no le pudo marcar Cristiano Ronaldo? Destacan combinados como México, Inglaterra, Albania o Brasil. Por otra parte, quienes más le sufrieron fueron Luxemburgo con 11 gritos sagrados, Hungría con un total de 9, Armenia-Lituania-Suecia con 7 y finalmente Andorra con 6. Veremos si en los próximos meses, antes y durante el Mundial, su número de víctimas puede llegar al medio centenar.

Cristiano Ronaldo, actor principal en la previa del Mundial

Estados Unidos y Portugal jugarían en el mes de marzo. Son las informaciones que se tienen por The Athletic en estas fechas y que afectan directamente la selección colombiana teniendo en cuenta todos los rumores que hablaban de un posible compromiso entre los cafeteros contra Cristiano Ronaldo en los meses previos a la llegada de la Copa del Mundo. Dicho partido amistoso sería disputado por supuesto en Norteamérica.

Un encuentro con un carácter también por encima de lo deportivo. Recordemos que Cristiano Ronaldo no pisa los Estados Unidos desde hace 13 años y que estuvo inmerso en diferentes polémicas que incluso llegaron al ámbito judicial. Cuando se termine de oficializar dicho compromiso, terminarán los rumores en relación a su estatus legal por Norteamérica.

En síntesis

Robert Lewandowski llegó a 88 tantos con la Selección de Polonia y firmó a Malta como su víctima número 39 en el mundo de selecciones.

