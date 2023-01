Como una de las máximas estrellas del fútbol en la actualidad, Kylian Mbappé no está solo expuesto a los estrictamente deportivo. Sus fanáticos quieren conocer más de su vida y es por eso que intentan saber más sobre él en otras área.

A menudo, los medios franceses que se dedican a las vidas sentimentales de los famosos intentan explorar cómo se desempeña el artillero en el amor. En los últimos días, a la figura de PSG se la relacionó con la modelo Rose Bertram, pero ella misma se encargó de desmentir la situación.

A través de un un comunidado publicado en su cuenta de Instagram, Bertram aclaró lo que estaba sucediendo y pidió respeto para ella y su familia: "Normalmente no respondo a chismes o rumores, pero hay una línea que no debería ser cruzada. En las últimas semanas hubo mentiras esparcidas sobre mí que están causando serio daño a mi familia, quiénes están alrededor mío y a mí".

Y continuó: "El 2023 ha empezado para mí con odio y cyber-bullying, desafortunadamente es la triste imagen de en lo que se está convirtiendo nuestro mundo. Nada que se haya dicho o escrito es verdad en ninguna forma. La verdad no puede y no podrá venir de un extraño que no conoce nada sobre mi vida y está escondiéndose atrás de una pantalla. La peor parte es que la gente realmente cree esté sinsentido aunque no hay evidencia ni prueba de lo que se ha dicho sobre mi y tantas mentiras arruinan mi imagen y reputación".

"En un mundo en el que estamos teniendo visitas, clicks y likes y es todo lo que importa, a veces olvidamos que aún somos personas y el cyber-bullying puede desafortunadamente destruir nuestras vidas. Por eso, creí que necesitaba alzar la voz, porque si dejamos a cualquiera decir lo que quieran, podríamos empezar a pensar que eso es normal", explicó.

Y cerró: "Hay tantas otras personas afrontando esto y es pura maldad. A mi familia leal, amigos y seguidores, aprecio su apoyo. Esparzan la verdad, el amor y sean amables porque al final el amor siempre prevalecerá.

Rose".