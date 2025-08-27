El caso Independiente vs. Universidad de Chile ya está en manos de los Órganos Judiciales de Conmebol, luego de los respectivos descargos de los clubes por los vergonzosos incidentes del pasado 20 de agosto, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Mientras tanto, Alianza Lima espera por una definición donde, se presume, tendrá rival para los cuartos de final. Néstor Gorosito, entrenador argentino del conjunto blanquiazul, opinó sobre esta disputa entre ambos equipos.

En Perú siguen cono atención lo que pase con Independiente y Universidad de Chile. Es que Alianza Lima todavía no tiene rival definido luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador en octavos. Debido al escándalo desatado por los hinchas del ‘Rojo’ y el ‘Bulla’, el partido de vuelta se canceló y la serie se definirá, lamentablemente, en los escritorios de Conmebol.

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, habló con ESPN sobre el caso y manifestó cuál es su mayor deseo luego de este escándalo. “Estamos a la espera del rival con un poco de incertidumbre (…) Pase quien pase, no queremos que sea a puertas cerradas. Tiene que ser una resolución ejemplar“, admitió.

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima.

¿Y respecto a su próximo rival? No ve para nada mal que tanto Independiente como Universidad de Chile sean descalificados. “Dios quiera que sea así. Sinceramente, para mí, sería muy lindo decirte, queremos jugar. Si podemos pasar sin jugar, siempre es mejor“, afirmó.

Néstor Gorosito pidió cambios a Conmebol y deslizó quién tiene la culpa

Así como desea que ambos equipos sean descalificados, Gorosito también reflexionó sobre este caso. No está para nada de acuerdo con la resolución “vía escritorio”. En la misma línea, tampoco quiere que Conmebol no sienta un precedente.

ver también “No nos sentimos clasificados”: Alianza Lima, atento con nueva postura del capitán de U. de Chile sobre incidentes con Independiente

“Hay que cumplir reglamentariamente lo que corresponda porque si no… yo el día de mayor voy a jugar de visitante y hago quilombo en la cancha del visitante para que suspendan al otro equipo“, tiró. Evidentemente, también desliza que hay una responsabilidad de parte de los hinchas de Universidad de Chile y que, para él, no deberían clasificar por haber iniciado los incidentes.

Las palabras de ‘Pipo’ coinciden con la postura de Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú y principal acreedor del club. “Si se le da los puntos a la U. de Chile quedaría un precedente terrible porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para pode pasar. Sería un precedente terrible. Yo creo que la situación de la Conmebol es difícil“, dijo en una entrevista en Willax TV hace algunos días.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú y principal acreedor de Alianza Lima.

Por eso, Gorosito pide cambios en el fútbol sudamericano. “No está fácil para la Conmebol impartir justicia en este caso porque no debe haber reglamento para esto. Sería bueno reglamentarlos para futuro”, consideró.

Néstor Gorosito habló sobre su futuro en Alianza Lima

Además de hablar del caso Independiente vs. Universidad de Chile, a ‘Pipo’ Gorosito le consultaron por su futuro en Alianza Lima. Termina contrato a fin de año, por lo que se debe definir si continúa en el cargo o el club busca otro entrenador para 2026. Al respecto, hubo respuesta.

“Estamos muy bien en el club, tenemos muy buen trato y muy buena relación con los que trabajan en el club. Yo hablé con ellos, y les dije hace un mes y medio o dos que en septiembre quiero definir mi futuro”, empezó explicando sobre si continuaría o no en el cargo.

“Yo quiero tenerlo claro porque si no, hay que buscar laburo para el año que viene y no quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya llevamos nueve meses de trabajo y saben nuestra forma de ser y trabajar. Ellos nos manifestaron que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para sí o para no“, cerró.

Así, Gorosito podría continuar en su cargo como entrenador de Alianza Lima siempre y cuando haya un acuerdo para la renovación de contrato. Su buen trabajo a nivel internacional invita a pensar que las negociaciones no deberían ser tan difíciles para asegurar su continuidad.