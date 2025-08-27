Atención Alianza Lima: la inesperada exigencia de Néstor Gorosito para continuar en el club

Los días siguen pasando y cada vez está más cerca el final del contrato de Néstor Gorosito con Alianza Lima. Firmando hasta diciembre del 2025, el técnico habló en ESPN Argentina sobre su futuro, reveló qué quiere para su carrera y en dónde entra el cuadro íntimo: si se queda en La Victoria o busca otro club.

“Te digo la verdad, estamos muy bien en el club, tenemos muy buen trato y muy buena relación con los que trabajan en el club”, empezó el técnico Néstor Gorosito en charla con ESPN Argentina.

Néstor Gorosito también reveló que ya se juntó con la directiva de Alianza Lima: “Yo hablé con ellos, y les dije hace un mes y medio o dos, que en septiembre quiero definir mi futuro porque nosotros somos 5 en el cuerpo técnico de Argentina, después tenemos 5 personas más de Perú”.

En un hipotético escenario que Néstor Gorosito no siga en Alianza Lima, el estratega brindó su opinión: “Yo quería tener claro porque si no, hay que buscar laburo para el año que viene y no quería llegar a diciembre y que me digan que no porque ya llevamos nueve meses de trabajo y saben nuestra forma de ser y trabajar. Ellos nos manifestaron que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para sí o para no”, cerró el entrenador de 61 años.

Gorosito festejando el triunfo de Alianza. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre los cuartos de la Copa Sudamericana?

Néstor Gorosito también habló sobre la incertidumbre de no saber contra quién jugará Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Aunque lo hemos venido viendo a los dos, pero para hacer más hincapié en lo que respecta a ese partido. Con un poco de Intranquilidad de que en caso de que pase uno, que se juegue a puerta cerrada. Nosotros, la gente de Alianza, qué culpa tiene de no ver a su equipo si no hizo nada. Sinceramente, para mí, sería muy lindo decirte, queremos jugar. Si uno puede pasar sin jugar, siempre es mejor”, terminó el estratega.

¿Néstor Gorosito se va de Alianza Lima?

Néstor Gorosito no se va de Alianza Lima pues tiene contrato hasta diciembre del 2025. Pero, luego de esta fecha su permanencia está supeditada a lo que decida la dirigencia del cuadro íntimo.

Hay que mencionar que el deseo de Néstor Gorosito es seguir en Alianza Lima. Es más, en una reciente charla con ESPN Argentina, el técnico reveló que ya expresó su deseo de continuar a la dirigencia y que esta le respondió que recién en septiembre verán este tema.

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, pero se cree que si renueva pedirá un aumento de sueldo por los resultados deportivos logrados.

Garcés festejando el triunfo de Alianza, de fondo Gorosito. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando el 5 de diciembre del 2024, el entrenador tiene una estadística de 41 encuentros: 22 ganados, 2 empatados y 7 perdidos.