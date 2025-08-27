El pedido de Néstor Gorosito para Alianza Lima por el caso Independiente vs. Universidad de Chile: “Si podemos…”

Hay una gran incertidumbre sobre lo que podría determinar la CONMEBOL con respecto a los incidentes en el estadio Libertadores de América. Esto ha llegado inclusive al mismo entrenador de Alianza Lima, que logró dar una opinión sobre el caso y hasta hizo un pedido que nadie se esperaba que hiciera.

Publicidad

Publicidad

Aprovechando que no hay fútbol en la Liga 1, el entrenador ‘blanquiazul’, Néstor Gorosito habló con la prensa de Argentina. Uno de los temas que no podían faltar es sobre el próximo rival que tendrá su equipo en torneos internacionales. Esto hizo que el DT argentino no dudara en responder con su parecer y como es que lo están viviendo.

Para comenzar en ESPN respondió: “Estamos a la espera del rival con un poco de incertidumbre. Pase quien pase, no queremos que sea a puertas cerradas”. Por otro lado, agregó que no le molestaría si es que su equipo no termina jugando los cuartos. “La resolución tiene que ser EJEMPLAR. Si podemos pasar directo a semis, mucho mejor”.

Estas fueron las palabras de Gorosito que habla de uno de los rumores que están sonando con respecto a la decisión de CONMEBOL. Pues se habla que hay una opción en la que eliminaría tanto a la Universidad Católica como a Independiente de la Copa Sudamericana. Pero esto todavía no se ha determinado, pues cada uno ha hecho su descargo sobre el tema.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se conocerá al rival de Alianza Lima?

Este miércoles 27 de agosto ambos equipos terminaron de defenderse frente a la CONMEBOL, cada uno mostrando las pruebas necesarias para intentar no ser sancionados de gravedad. Por lo que ahora tocará conocer la decisión final con respecto en los próximos días.

Noticia en desarrollo…