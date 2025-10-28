Alianza Lima ha puesto fin a meses de especulación: Paolo Guerrero, su máximo referente, continuará en Matute. Lo que era un secreto a voces y el mayor anhelo de la hinchada blanquiazul, se ha confirmado. El periodista Gerson Cuba adelantó en Twitter que la renovación del contrato del “Depredador” está “todo cerrado”, extendiendo su vínculo por una temporada más, hasta finales de 2026.

Aunque el anuncio oficial del club se realizará en las próximas semanas, la información anticipada precisa que el delantero y la directiva alcanzaron un acuerdo total. De esta manera, Guerrero, cuyo contrato actual finaliza en 2025, podrá cumplir su objetivo de jugar a sus 42 años con el equipo del cual es hincha confeso, sellando así el último capítulo de su gloriosa carrera.

La decisión del ‘Depredador’ no sorprende, pues él mismo había manifestado públicamente su deseo de jugar toda la temporada 2026 y retirarse en La Victoria. “Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Esa es la idea”, expresó hace semanas. Esta renovación es el espaldarazo institucional que el goleador histórico de la selección peruana necesitaba para concretar su sueño de retiro en casa.

La continuidad de Paolo Guerrero va más allá del simbolismo. Ha demostrado seguir vigente y ser una pieza fundamental en el esquema táctico del equipo. En la presente campaña, su jerarquía y sus goles han sido cruciales tanto en el torneo local como en competiciones internacionales. La experiencia que aporta al plantel, especialmente a los jóvenes talentos, es invaluable y será un factor clave para los objetivos de Alianza Lima en 2026.

Cabe recordar que, a pesar de su buen rendimiento, la edad del delantero había sido un tema recurrente en el debate deportivo. Guerrero ha respondido a sus críticos con goles y profesionalismo, recordando incluso sus logros a nivel mundial. Con esta renovación, Alianza Lima respalda totalmente a su capitán, priorizando su liderazgo y calidad probada sobre cualquier cuestionamiento.

Ahora, con el futuro de Guerrero definido, el club se concentrará en formalizar el anuncio oficial, probablemente como un gran evento para cerrar el año. Con el delantero asegurado y la planificación de la próxima temporada en marcha, la hinchada espera que la presencia de Paolo Guerrero sea un impulso clave para luchar por el título nacional y tener una destacada participación en la Copa Libertadores 2026.