Bombazo en la Liga 1: Alianza Lima quiere quitarle a Universitario crack que vale casi 1 millón de dólares

El mercado de fichajes se calienta en el fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario vuelven a cruzarse fuera del campo por el nombre de un jugador y cuyo valor de mercado se acerca al millón de dólares, según el portal Transfermarkt.

El nombre del futbolista en cuestión está ligado directamente al tricampeonato de Universitario, pero Alianza Lima está dispuesto a hacer una oferta para asegurar su fichaje de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 de Perú.

Así lo reveló el periodista Mauricio Loret de Mola en la última transmisión del programa ‘Denganche’: “Alianza Lima está buscando una alternativa para Trauco y ya le ha hecho saber al entorno de Paolo Reyna que están interesados en él. Es algo muy difícil pues veo complicado que quieran reforzar a su clásico rival”, comentó el periodista deportivo.

La operación que Alianza Lima quiere hacer por Paolo Reyna podría superar los 900 mil dólares, mientras tanto Universitario no se ha expresado sobre la situación, pero seguramente no le hará ninguna gracia reforzar al rival de siempre.

Paolo Reyna entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

Alianza Lima quiere un jugador de Universitario

Según el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, Alianza Lima quiere sacar a Paolo Reyna de Universitario para la próxima temporada 2026 de la Liga 1.

Sucede que la directiva íntima busca reforzar su banda izquierda con un jugador joven, de proyección internacional y experiencia en torneos sudamericanos, características que coinciden con el perfil de Paolo Reyna.

¿Hasta cuándo Paolo Reyna tiene contrato con Universitario?

Paolo Reyna tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. Con todavía dos años más de vínculo, pero pocos minutos, Alianza Lima aprovecharía para hacerle una oferta que mejora todos los aspectos que tiene en la ‘U’.

¿Cuánto gana Paolo Reyna?

Paolo Reyna gana 10 mil dólares en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 120 mil dólares.

