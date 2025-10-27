Diego Rebagliati reveló lo que tiene que hacer Alianza y Cristal para frenar a Universitario

El pasado fin de semana Universitario de Deportes se coronó como campeón por tercera vez consecutiva. El elenco ‘crema’ ya tiene más que dominado el fútbol peruano y por segundo año consecutivo lo hicieron sin jugar play off. Lo que deja en claro que han hecho un muy buen trabajo. Pero eso sí, hay una clave para que esto no se vuelva a dar o por lo menos no con facilidad.

Con este nuevo título, el periodista deportivo Diego Rebagliati no dudó en dar a conocer la clave para que los otros equipos puedan pelear por el título. Pues es algo que se les está escapando en los últimos años y se está volviendo una liga de tan solo 1 equipo. Así que en su programa DyT dio la clave para que puedan ser protagonistas.

“Si Alianza, Cristal, Cusco o Melgar, realmente piensan que lo que ha pasado es que favorecieron a la ‘U’ y por eso salieron campeones, y no miran internamente lo que han hecho mal o lo que está haciendo bien la ‘U’ para sacarles tanta diferencia, entonces la ‘U’ va a seguir saliendo campeón”, expuso en su programa de Youtube.

Si hay algo que se ha dado mucho en los últimos tiempos con los equipos que no quedan campeón en la Liga 1, es la poca autocrítica que se hacen. Por eso Rebagliati da este consejo que seguramente podría hacer que se cambie mucho en la pelea por el título 2026.

Por otro lado, también habló que se hizo para que puedan frenar a los ‘cremas’ tras su último Tricampeonato. “Cuando yo era gerente de Cristal, ellos ganan el tricampeonato. Pero del 2000 al 2001, ese equipo de la ‘U’ lo desmantelamos. ¿Por qué? A Piero Alva por ejemplo. Esidio y Ciurlizza se fueron a Alianza. Después Grondona fue a Cristal a medio año. Es más, la ‘U’ en 2001 ni compiten, hacen una muy mala campaña. Esta vez, la ‘U’ no va a cambiar mucho”, expuso.

Universitario sin dominó la Liga 1

Este año nuevamente los ‘cremas’ fueron los mejores y terminaron siendo campeones otra vez. No cabe duda que se han vuelto el equipo más dominador de la Liga 1 y esto lo han logrado con un trabajo importante. Manteniendo la base de un plantel que se conoce al derecho y al revés, lo que les ha permitido sumar refuerzos que siguen manteniendo el nivel.

Nuevamente este 2025 lograron hacerse tanto con el Torneo Apertura como con el Clausura. Un punto bastante importante, pues les permite salir de forma automática como campeón, sin la necesidad de tener que definir el campeonato en una final.

