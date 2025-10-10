Conmoción total en Alianza Lima: Se reveló qué quiere Paolo Guerrero en el final de su carrera

Alianza Lima y Paolo Guerrero tienen un acuerdo hasta diciembre del 2025. Tras ello, el delantero le pondrá punto final a su carrera profesional y se retirará del fútbol. Pero tal parece que la premisa cambió y ahora el ‘Depredador’ tiene otras ideas.

Resulta que Paolo Guerrero estaba ilusionado con ganar la Copa Sudamericana con Alianza Lima. Ahora que fue eliminado, el atacante quiere continuar una temporada más en Alianza Lima para así buscar un título.

Esta información la brindó el periodista José Varela. Dando la primicia en su cuenta oficial de YouTube, el hombre de prensa reveló el deseo que tiene Paolo Guerrero y la decisión que tomará Alianza Lima.

“Paolo Guerrero quiere seguir jugando un año más y se le va a cumplir esta posibilidad de que sea en el club de sus amores. Así que es alta la posibilidad de que el ‘Depredador’ siga un año más en Alianza”, reveló José Varela, con lo que el goleador seguiría hasta los 42 años.

¿Cuándo se retira Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero había anunciado que se retiraría del fútbol a fines de diciembre del 2025. Con 41 años, el delantero había meditado la decisión y ahora buscaría continuar al menos una temporada más en Alianza Lima.

Además, hay que recordar que Jefferson Farfán alguna vez comentó que Paolo Guerrero no se quiere retirar sin ganar un título con Alianza Lima. Bajo ese marco, el ‘Depredador’ continuará hasta que sea campeón con los íntimos.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Con este dato, y haciendo un cálculo por toda una temporada, el delantero se llevaría 600 mil dólares por año.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt. En ese sentido, el ‘Depredador’ tiene la intención de seguir una temporada más.

