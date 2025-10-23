¿Ya no renuevan? El irónico pedido a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: “Que les hagan un homenaje”

Tras la renovación de Néstor Gorosito como director técnico de Alianza Lima de cara a la temporada 2026, ahora hay cuestiones de renovación de jugadores que empezarán a decidirse en las próximas horas. Los casos de Paolo Guerrero y Hernán Barcos son de los más sonados en estos momentos y no necesariamente por el rendimiento mostrado en la actual campaña, sino más bien por un aspecto generacional en donde los íntimos tendrían una delantera de 84 años de edad.

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad fue el reconocido comunicador deportivo Eddie Fleischman quien emitió una drástica opinión sobre el futuro cercano que deberían tener Paolo Guerrero y Hernán Barcos en las filas de Alianza Lima. Ya sabiendo que Néstor Gorosito liderará nuevamente al equipo, mencionó que ambos delanteros podrían recibir una especie de reconocimiento en Matute porque el factor generacional les juega una mala pasada si es que en club quieren progresar más.

“Alianza Lima necesita un proyecto de largo plazo y no puedes construir un proyecto de mediano ni largo plazo con delanteros de 40 años. Muy bien rindieron, pero ya que le hagan un homenaje. Es mi opinión”; comentó Eddie Fleischman durante la última edición del programa deportivo ‘Juego Cruzado‘ respecto a la decisión que podrían optar en Alianza Lima si es que realmente están enfocados en darle un salto de calidad al plantel pensando en el 2026.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Néstor Gorosito sobre la continuidad Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

El día de hoy se dio una conferencia de prensa en las instalaciones de Matute para anunciar de manera oficial la renovación de Néstor Gorosito. Una de las consultas que se dio tuvo que ver con el futuro que les espera a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima, por lo cual el entrenador argentino destacó la grandeza e idolatría de ambos jugadores en la institución y que por el momento sigue siendo un tema de evaluación entre los directivos encargados.

“Es una cosa en la que estamos trabajando con el club. Nosotros le manifestamos a Franco Navarro y al club nuestra idea. Somos muy respetuosos de la situación de ellos porque son ídolos nacionales y somos muy respetuosos de la carrera de los jugadores. El club está avocado a tratar de que sigan los dos. Es un tema que está manejando Franco con Fernando y ‘Franquito’. Están viendo la posibilidad de ver cómo arreglan la situación de ellos”; comento ‘Pipo’ Gorosito.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué le dijo Paolo Guerrero a los críticos que pretenden retirarlo del fútbol?

En una reciente conversación con la prensa deportiva local, Paolo Guerrero fue bastante contundente en sus apreciaciones como respuesta a todos aquellos críticos que lo siguen cuestionando por su nivel ahora que está próximo a cumplir 42 años de edad. “Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, concentrado en cerrar bien el año. Por favor, quién puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hable. Cuando jueguen al nivel que me llamen por teléfono”.

Tweet placeholder

ver también ¿Hernán Barcos renueva con Alianza Lima? La respuesta que deja congelados a todos los hinchas