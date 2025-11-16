Si Alianza Lima ha tenido importantes problemas en los últimos años es debido a las lesiones. No consiguen que sus jugadores puedan estar en óptimas condiciones la mayor cantidad de tiempo. En este caso, han sufrido mucho con Jean Pierre Archimbaud, que por mala suerte ha estado gran parte de la campaña fuera de las canchas por lesión.

En este caso, si bien ya falta poco para terminar la temporada, pero los ‘Blanquiazules’ no podrán contar con ‘Lalito’ en los últimos juegos. El volante presenta una nueva lesión, lo que ha obligado a que tenga que pasar por el quirófano. Esto hace que no pueda disputar los duelos que aun restan para los victorianos.

Mediante un comunicado oficial, el club Alianza Lima notificó que el futbolista en un entrenamiento terminó lesionado. Esto ocurrió el pasado 12 de noviembre, en donde por un fuerte impacto no pudo culminar las prácticas y tuvo que abandonar el terreno de juego. Lo que terminó en un procedimiento quirúrgico que se tuvo que realizar el pasado sábado 15 del mismo mes. Así que ahora comenzará con la rehabilitación para volver más fuerte la temporada 2026.

¿Cuántos partidos se ha perdido Jean Pierre Archimbaud por lesión?

La primera lesión importante que sufrió Archimbaud con Alianza Lima fue en el choque frente a Sporting Cristal. Duelo en el que salió como capitán, pero que lastimosamente terminó cayendo en una mala posición, lo que provocó una fractura ósea que lo alejó de las canchas en una gran cantidad de tiempo. Perdiéndose todo el Torneo Apertura.

En total lo que se registra son 21 partidos los que no pudo estar en la cancha ‘Lalito’ por lesión. Esto contando la Liga 1 como también la fase de grupos de la Copa Libertadores. Siendo una baja importante para la rotación del equipo a inicios de la temporada.

Lesión de Jean Pierre Archimbaud (Foto: DSports).

¿Qué partidos se perderá Jean Pierre Archimbaud con Alianza Lima?

Hay que tener en cuenta que tan solo resta un juego en el torneo regular. El último partido que Alianza Lima jugará será frente a UTC el día domingo 23 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú. Este encuentro va a ser importante para ver que es lo que le depara a los ‘íntimos’ en el mes de diciembre.

En este caso, para Alianza no se acaba el torneo con este partido, ya que deberá afrontar otros más dependiendo a su posición en la tabla. Si los victorianos quedan terceros entonces jugarán ante Sporting Cristal en las semifinales de los playoff. Luego, si ganan enfrentarían a Cusco FC. En caso que los ‘íntimos’ queden segundos, ahí jugarán ante el ganador de los ‘celestes’ contra los ‘dorados’.

Así que en teoría, serían un total de 3 a 5 partidos los que no estará Archimbaud por su lesión. Por lo que tendrá que esperar hasta la temporada 2026 para reaparecer en el cuadro de Matute.

Datos Claves

El jugador Jean Pierre Archimbaud fue operado el sábado 15 de noviembre por una lesión.

Archimbaud se perdió 21 partidos de la Liga 1 y Copa Libertadores por una lesión previa.

El jugador se lesionó en un entrenamiento el 12 de noviembre y no jugará ante UTC ni los playoffs.

