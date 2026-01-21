Boca Juniors se mueve fuerte en el mercado sudamericano y ya tomó una decisión clave: quiere fichar al volante colombiano Kevin Serna, actualmente en Fluminense. La operación no solo sacude a Argentina y Brasil, sino que también beneficia directamente a Alianza Lima, que aún conserva un porcentaje de su pase.

Según se pudo conocer, el club blanquiazul mantiene el 30% de los derechos económicos del futbolista, por lo que, si se concreta la venta al Xeneize, recibirá casi un tercio del monto total de la transferencia. Una noticia inesperada que podría generar ingresos importantes en Matute.

Serna, que dejó una grata impresión en su paso por Alianza, logró consolidarse en Fluminense y hoy es uno de los nombres que más interés despierta en el mercado sudamericano. Boca lo ve como una pieza ideal para reforzar su mediocampo con dinámica, desborde y proyección ofensiva.

En La Victoria siguen de cerca la negociación, ya que una cifra alta podría representar oxígeno financiero para seguir fortaleciendo el plantel 2026. Cada avance entre Boca y Fluminense es celebrado puertas adentro, conscientes del impacto económico que puede traer.

Boca Juniors hizo una oferta por Kevin Serna. (Foto: Fluminense)

Boca Juniors va por Kevin Serna para alegría de Alianza Lima

Mientras Boca acelera por Kevin Serna, en Matute hacen números y esperan que el traspaso se cierre cuanto antes. Un negocio que puede terminar siendo un verdadero gol fuera de la cancha, puesto se estima que Boca ofrecerá alrededor de 5 millones a Fluminense por Kevin Serna. A partir de ese monto, a Alianza le corresponde el 30%, lo que sería 1,5 millones.

Este tipo de operaciones confirman la importancia de conservar porcentajes en futuras ventas, una estrategia que Alianza viene aplicando con mayor fuerza en los últimos años y que hoy puede rendir frutos concretos.

Kevin Serna jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto ganará Alianza Lima por la venta de Kevin Serna a Boca Juniors?

Alianza Lima ganará el 30% del monto total que Boca Juniors ofrezca a Fluminense por Kevin Serna. Esto quiere decir que si ofrece 5 millones de dólares, para el club íntimo serán 1,5 millones de dólares.

¿Cuánto vale actualmente Kevin Serna?

Kevin Serna vale 5 millones de euros a sus actuales 28 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Boca Juniors busca fichar al volante colombiano Kevin Serna, actualmente en Fluminense.

Alianza Lima conserva el 30% de los derechos económicos del futbolista.

La operación de 5 millones dejaría 1,5 millones de ingresos al club peruano.

