Alianza Lima hace anuncio importante después de las denuncias contra Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña

El Club Alianza Lima busca dar un giro radical a su presente institucional tras una semana sumamente convulsa para el fútbol peruano. Fernando Cabada, Administrador General del club, confirmó en vivo para Latina Televisión que el proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) es una posibilidad real y avanzada.

Alianza Lima se olvida de sus problemas

Este anuncio llega en un momento de máxima tensión mediática debido a las graves denuncias por abuso sexual que involucran a futbolistas nacionales. Los nombres de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña han acaparado las portadas, generando un clima de indignación que golpea directamente la imagen del deporte local.

Ante este panorama, la dirigencia íntima apuesta por fortalecer su infraestructura profesional como una respuesta estratégica frente a la crisis. Cabada, quien también preside el Comité de la Liga 1, aseguró que las gestiones para el CAR presentan un progreso significativo para la modernización de la institución.

La implementación de este centro permitiría a Alianza Lima centralizar sus operaciones deportivas bajo estándares de élite internacional. El objetivo principal es ofrecer a los jugadores herramientas de desarrollo óptimo, reforzando no solo la parte física, sino también la disciplina y el compromiso institucional.

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima. (Foto: Latina Televisión).

Para la hinchada blanquiazul, esta noticia representa un alivio necesario ante las constantes polémicas extradeportivas que han salpicado a referentes del balompié nacional. El enfoque del club parece centrarse ahora en construir un ecosistema que priorice el profesionalismo estricto sobre el comportamiento de sus integrantes.

Se espera que en los próximos días se brinden detalles técnicos adicionales sobre la ubicación y el financiamiento de esta obra de gran envergadura. Alianza Lima intenta así tomar distancia de los escándalos, reafirmando su intención de liderar el camino hacia una infraestructura deportiva de primer nivel en el Perú.

¿Qué incluiría el nuevo CAR de Alianza Lima?

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se proyecta no solo ofrecerá infraestructura de punta, incluyendo canchas de entrenamiento modernas y centros de rehabilitación médica, sino también apoyo integral. Se planea incorporar áreas de psicología y bienestar social para trabajar con las divisiones inferiores, con el objetivo de prevenir incidentes futuros, como los reportados recientemente. Además, el CAR dispondrá de residencias destinadas a los jugadores provenientes de fuera de la capital.

¿Dónde será el nuevo CAR de Alianza Lima?

El club ha considerado varias ubicaciones, como Lurín y Playa San Pedro (Lurín), para su nuevo proyecto. Este centro de entrenamiento está diseñado para incluir al menos seis canchas reglamentarias y áreas de residencia tanto para el primer equipo como para las divisiones menores. Se estima que la fase inicial del proyecto requerirá una inversión superior a los 3 millones de dólares, la cual será cubierta a través de fondos propios del club y la concreción de alianzas estratégicas.

Alianza Lima espera trabajar en su CAR. (Foto: X).

