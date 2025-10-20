Luego de la renovación de Néstor Gorosito y el triunfo ante Sport Huancayo: la difícil decisión que deberá tomar Franco Navarro

El triunfo de Alianza Lima frente a Sport Huancayo el día de hoy en condición de visita fue muy importante para los objetivos que tienen en este tramo final del Torneo Clausura 2025. Ante ello es que en la previa del encuentro se pudo conocer por medio de Néstor Gorosito que, junto al comando técnico, ya habían renovado su vínculo contractual con el club de cara a la temporada 2026. Ahora, hay otro aspecto por el que Franco Navarro empezará a recibir dolores de cabeza.

El Director Deportivo de Alianza Lima, quien por cierto viene cumpliendo una muy labor durante esta que es su primera temporada al mando de las planificaciones del primer equipo, deberá decidir lo mejor para el armado de la plantilla pensando en el siguiente año y una de las dudas que siguen insertadas entre los hinchas blanquiazules tiene que ver con lo que significarán los futuros cercanos de Paolo Guerrero y de Hernán Barcos.

Ambos delanteros con 41 años de edad y con una enorme injerencia futbolística en Alianza Lima gracias a su liderazgo y por supuesto a su vigencia a nivel local e internacional, tendrán que decidir lo que sucederá con el continuar de sus carreras. Si bien se conoce que tendrían la libertad de tomar una libre decisión al respecto, en la directiva de Matute también deberán estar muy al tanto de qué realmente es lo mejor para el beneficio colectivo pensando en el año 2026.

Los números de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en este 2025 que demuestran sus vigencias

Sin irnos muy lejos, hoy mismo frente a Sport Huancayo en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos fueron claves en el triunfazo por 1-2 que consiguió Alianza Lima en condición de visita. El ‘Depredador’ anotó el primer gol del partido a los 23′ y luego apareció el ‘Pirata’ para prácticamente cerrar el marcador a los 91′. Dicho esto, veamos cómo les está yendo a ambos atacantes en lo que va de la presente temporada 2025.

Entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Paolo Guerrero ha disputado 33 partidos, anotando 13 goles y dando 2 asistencias, sumando un total de 1.877 minutos de competencia; mientras que Hernán Barcos ha jugado 42 partidos hasta el momento, marcando 14 goles y dando 5 asistencias con 2.390 minutos en cancha. Incluso, podríamos decir que el delantero argentino es quien mejores números tiene, así que sin duda alguna será una decisión muy difícil la de Franco Navarro.

¿Cuál es la postura de Alianza Lima respecto al futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

Distintas informaciones en el ámbito deportivo local han detallado que desde la directiva de Alianza Lima han optado por la libertad de decisión que puedan llegar a tomar Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Es decir, dependerá de cómo terminen compitiendo la presente temporada y qué tantas ganas sostienen de seguir jugando cuando muy pronto cumplirán 42 años de edad. Es así que Franco Navarro estará muy atento a ello para empezar con el armado de plantel, aunque a la vez deberá analizar cuál sería el escenario más óptimo para los íntimos.

