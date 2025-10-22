Alianza Lima tomó una decisión final sobre Néstor Gorosito tras reunión de último minuto

Giro inesperado en el mundo Alianza Lima luego de una reunión de último minuto con Néstor Gorosito. Teniendo todo encaminado para la renovación del entrenador argentino, una nueva información se hizo oficial.
Como se recuerda, el entrenador Néstor Gorosito había declarado que él ya había firmado los papeles de renovación con Alianza Lima y solo faltaba que el club haga su parte: firmar y anunciar.
Pues bien, a palabra del entrenador Néstor Gorosito, el técnico mencionó que entre lunes o jueves de la próxima semana se anunciaría su continuidad, pero tal parece que esto no sucederá así.
En una información confirmada de último minuto, Alianza Lima movió el día de la conferencia y ahora la oficialización de Néstor Gorosito será este jueves 23 de octubre desde las 12:00 PM en Matute.
¿Néstor Gorosito se va de Alianza Lima?
Varios periodistas han revelado la información tras recibir el mensaje de Alianza Lima para asistir a la conferencia de prensa sobre la renovación de Néstor Gorosito, este jueves 23 de octubre desde las 12:00 PM en Matute.
Así pues, Alianza Lima confirmó que el técnico Néstor Gorosito seguirá una temporada más en La Victoria ya que su nuevo contrato lo unirá hasta diciembre del 2026. Los objetivos: ser campeón de la Liga 1 y pasar como mínimo a octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Cuánto gana Néstor Gorosito?
Néstor Gorosito gana 40 mil dólares en Alianza Lima, según la última información de Salary Sport tras la renovación del entrenador. Entonces, el ‘Pipo’ se lleva 480 mil dólares por temporada.
ver también
Dirigió Alianza Lima, le fue terrible, pero ahora podría llegar a Boca Juniors
¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?
Néstor Gorosito tiene un nuevo contrato con Alianza Lima y ahora será su entrenador hasta diciembre del 2026. Se espera que el técnico argentino gane la Liga 1 temporada 2026 y que marque historia en la Copa Libertadores 2026.
ver también
¿Guillermo Viscarra o Pedro Gallese?: Alianza Lima tomó una decisión sobre la portería del año 2026