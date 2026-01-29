Es tendencia:
Alianza Lima

Alianza Lima hizo oficial a Esteban Pavez, su último fichaje extranjero, con un impactante mensaje

Alianza Lima hizo oficial a Esteban Pavez, volante chileno de 35 años, y empleó un contundente mensaje para anunciarlo.

Por Aldo Cadillo

Esteban Pavez, nuevo volante de Alianza Lima.
© Alianza Lima.Esteban Pavez, nuevo volante de Alianza Lima.

Golpe de mercado en la Liga 1 2026. Alianza Lima sorprendió al fútbol peruano al hacer oficial el fichaje de Esteban Pavez, volante chileno de 35 años, quien se convierte en el último refuerzo extranjero del cuadro blanquiazul para la nueva temporada.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas: “¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos”, confirmando así una de las operaciones más impactantes del mercado local.

Pavez llega a Alianza con una amplia trayectoria internacional, tras ser capitán y referente en Colo Colo, además de tener pasos por el fútbol brasileño y mexicano, lo que lo posiciona como un refuerzo de peso para el proyecto deportivo que encabeza el técnico Pablo Guede.

En tienda íntima, la apuesta por el volante chileno responde a la necesidad de fortalecer el mediocampo con un jugador de liderazgo, orden táctico y experiencia, especialmente luego de las recientes bajas y salidas que dejaron vacíos importantes en esa zona del campo.

Imagen
Alianza anunció el fichaje de Pavez. (Foto: Alianza Lima)

Alianza fichó a Pavez

La llegada de Esteban Pavez ilusiona a la hinchada blanquiazul, que espera verlo convertirse rápidamente en el nuevo patrón del mediocampo y en una pieza clave para devolver a Alianza Lima al protagonismo absoluto del fútbol peruano.

Roberto Mosquera en alerta: El detalle que le da ventaja a Alianza Lima ante Sport Huancayo

Además, con este fichaje, Alianza Lima completa su cupo de siete extranjeros permitido por la Liga 1 para la temporada 2026, cerrando así un mercado ambicioso que apunta tanto al Torneo Apertura como a los desafíos internacionales que tendrá el club.

Imagen
Esteban Pavez firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué edad tiene Esteban Pavez?

Esteban Pavez es un volante chileno de 35 años, juega en Alianza Lima y firmó hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale Esteban Pavez?

Esteban Pavez vale 150 mil euros a sus actuales 35 años, según la última información de Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue en el 2017 cuando costó 1,75 millones de euros a sus 28 años y cuando jugaba en Athletico Paranaense.

Datos claves

  • Esteban Pavez fichó oficialmente como volante por Alianza Lima para la temporada 2026.
  • El jugador chileno de 35 años llega tras ser capitán en Colo Colo.
  • Alianza Lima completó su cupo de siete extranjeros permitido por la Liga 1.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
