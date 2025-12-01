¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal y dónde ver el duelo por los ‘playoffs’ de la Liga 1?

Un duelo que genera mucha expectativa es el que disputarán Alianza Lima y Sporting Cristal. Si bien ninguno llega en su mejor momento futbolístico, intentarán finalizar el año asegurando su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Cabe resaltar que, la final de ida se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Nacional. Revisa aquí los horarios y canales para seguir EN VIVO este nuevo choque entre ambas escuadras.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El emocionante enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para este martes 2 de diciembre a partir de las 20:00 horas de Perú en el coloso José Díaz. Conoce los horarios en el resto de países del continente:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22:00 horas

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan por los playoffs de la Liga 1 (Liga 1).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

ver también Alianza Lima presentará hasta 6 grandes bajas frente a Sporting Cristal en los playoffs

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos para emitir el campeonato nacional. Además, para verlo por streaming, estará disponible a través de L1 Play.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima afronta este partido en medio de varias incógnitas. Aunque el equipo de Néstor Gorosito cerró el Clausura con una victoria, en los últimos días se ha hablado mucho sobre la salida de Hernán Barcos, hecho que generó un intenso debate entre los aficionados.

El ‘Pirata’ cumplió con las expectativas durante el 2025 y se consolidó como una de las figuras del equipo. Desde el club ‘blanquiazul’ señalaron que la decisión se tomó luego de una evaluación minuciosa.

Por su parte, Sporting Cristal busca reencontrarse con su afición. Por eso aspira a cerrar la temporada asegurando su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que, la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la jornada 4 del Torneo Clausura 2025. En dicha oportunidad, el marcador quedó empatado 0-0.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en la final de ida por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

El partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas de Perú.