Leao Butrón, el siempre carismático gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima, no se guardó nada en un reciente mano a mano con el periodista Raúl Chávez, donde abordó de frente la polémica sanción impuesta al club. Con su habitual franqueza, Butrón arremetió contra lo que considera una campaña de desprestigio, argumentando que “todo lo que se habló tras lo sucedido fue más para limpiar un poco la situación de la ‘U'”.

Crítica contra Universitario de Deportes

El ex arquero blanquiazul, conocido por su férrea defensa de los colores aliancistas, contextualizó la situación recordando la eliminación de Universitario por cuatro goles ante Palmeiras, y su incapacidad para vencer a un Alianza Lima que, en ese momento, jugaba con dos hombres menos. “¿Cuál es el código de estar filmando después del partido a tus rivales para luego ir llorando y pedir suspender?”, cuestionó Butrón, dejando entrever una estrategia por parte del rival que, a su parecer, carece de ética deportiva.

Como una voz autorizada y respetada dentro de la institución victoriana, Butrón no dudó en salir en defensa de los suyos, quienes fueron objeto de una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF. Su indignación era palpable al comparar la severidad de la sanción con la laxitud ante otras conductas. “Si vas a suspender por hacer un gesto a un jugador saliendo del estadio, por qué no suspendes también al estadio que te llena de insultos y escupitajos”, señaló, poniendo en relieve lo que percibe como un doble rasero en las decisiones.

Leao Butrón ex portero de Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima termina siendo perjudicado

Butrón enfatizó la necesidad de que todos los involucrados en el fútbol profesional asuman su responsabilidad en dar el ejemplo. Sin embargo, no dudó en señalar que las “equivocaciones vienen siendo repetitivas hace varios años, tanto en el VAR, con el arbitraje, con la Comisión de Justicia”. Esta acumulación de decisiones controvertidas, según Butrón, culmina en una conclusión ineludible: “es obvio y se confirma con la devolución de favores”.

En esta nota para el medio de comunicación Jax Latin Media, Leao Butrón fue aún más explícito, asegurando que la última sanción a los integrantes de Alianza Lima no es sino una confirmación de una “devolución de favores”. La transparencia y la idoneidad de los miembros de la Comisión de Justicia fueron puestas en tela de juicio por el gerente aliancista. “Me deja mucho que pensar. ¿Quién está en la Comisión de Justicia? ¿Tienen experiencia?”, se preguntó, sembrando dudas sobre la imparcialidad y competencia de dicho organismo.

Universitario sería el más beneficiado

Para Butrón, la situación actual no es un hecho aislado. Recordó un antecedente preocupante: “No es la primera vez que pasa, hace dos años suspendieron a un jugador después de seis meses por insultar a un árbitro y lo hicieron porque tenían que suspender a otro jugador de otro equipo”. Esta analogía sugiere un patrón de decisiones influenciadas por intereses externos y no por una aplicación justa y equitativa del reglamento.

Finalmente, Leao Butrón hizo un llamado contundente a la Comisión de Justicia, exigiendo un mínimo de ética y profesionalismo. “Que la Comisión de Justicia tenga un poco de vergüenza y no favorecer a nadie y no tener miedo a las amenazas”, concluyó, transmitiendo un mensaje claro sobre la necesidad de actuar con independencia y apego a la justicia, sin ceder ante presiones o componendas. Su intervención deja en claro la preocupación del club blanquiazul por lo que considera una serie de decisiones arbitrales y administrativas que los han perjudicado, y su firme postura de defender la integridad del juego y la equidad en las competiciones.

