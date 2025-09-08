Es tendencia:
CONMEBOL lanzó una noticia urgente sobre el Alianza Lima vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Hay novedades sobre el duelo de Alianza Lima vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025. La CONMEBOL anunció con una publicación.

La CONMEBOL ha emitido una confirmación oficial que despeja toda duda: el decisivo partido de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. Esta noticia, que había sido anticipada por Bolavip Perú tras semanas de intensa especulación y rumores, finalmente pone punto final a la incertidumbre que rodeaba la sede de este crucial encuentro.

Alianza Lima jugará en Coquimbo ante la U. de Chile

El compromiso está fijado para el jueves 25 de septiembre, con el pitido inicial programado para las 19:30 horas (hora de Perú). Una particularidad de este partido es que se jugará a puertas cerradas, lo que significa que no habrá presencia de público en las gradas. Esta drástica medida obedece a una sanción impuesta a la Universidad de Chile por incidentes ocurridos en la fase anterior del torneo, específicamente en su enfrentamiento contra Independiente.

Como consecuencia de estos disturbios, el club chileno se ve impedido de contar con el aliento de sus hinchas en sus próximos encuentros disputados en condición de local. La elección de Coquimbo como sede no fue al azar, sino una decisión estratégica y forzada por las circunstancias. La Universidad de Chile se encontró con la imposibilidad de utilizar su habitual feudo, el Estadio Nacional de Santiago, debido a que este estará ocupado por los preparativos y el desarrollo del Mundial Sub-20.

Alianza Lima jugará en Coquimbo. (Foto: X).

Tal como lo fuimos informando con anterioridad

Ante esta situación, el club chileno se vio en la necesidad de buscar una alternativa viable. Bolavip Perú, que ha mantenido una cobertura exhaustiva y detallada de este tema desde sus inicios, ya había adelantado que Coquimbo era una de las opciones más sólidas y seriamente consideradas por la directiva de la U. de Chile. La prioridad del club era encontrar una sede que le permitiera mantener su calendario internacional sin mayores contratiempos ni alteraciones logísticas.

Coquimbo, una ciudad ubicada a más de 400 kilómetros de la capital chilena, emergió como la alternativa ideal, ofreciendo las condiciones necesarias para la disputa del partido. En consecuencia, Alianza Lima se verá en la obligación de emprender un viaje a una ciudad distinta a la capital chilena, Santiago. Allí, en un ambiente inusual y desprovisto del habitual fervor de las hinchadas, el equipo peruano buscará sellar su ansiado pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, enfrentando un desafío adicional al no contar con la presión ni el apoyo del público en las gradas.

