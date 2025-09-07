¿Alianza Lima podría verse perjudicado? Bolivia tomó parte del asunto entre Independiente y la U. de Chile

La reciente descalificación de Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana 2025 por parte de la CONMEBOL, a raíz de graves incidentes de seguridad ocurridos durante su enfrentamiento con Universidad de Chile, ha generado un cambio significativo en el panorama del torneo. Esta decisión, que impacta directamente en el camino de Alianza Lima, ya clasificado para los cuartos de final, ha desatado un intenso debate sobre sus posibles repercusiones, tanto positivas como negativas, para el equipo blanquiazul.

Bolivia opinando en la decisión de CONMEBOL

La CONMEBOL ha enviado un mensaje contundente al sancionar a Independiente por el incumplimiento de las normativas de seguridad, demostrando una postura firme contra cualquier infracción que ponga en riesgo la integridad de los partidos. Esta decisión ha sido respaldada por la Federación Boliviana de Fútbol, que, a través de un comunicado oficial, desestimó las acusaciones del club argentino y reafirmó su apoyo incondicional a la CONMEBOL y a su presidente, Alejandro Domínguez.

La FBF enfatizó con claridad que “nadie está por encima de las reglas” y subrayó la importancia de adherirse estrictamente a los protocolos para mantener la equidad y la sana competencia deportiva. Más allá de quién sea el próximo rival de Alianza Lima, la resolución de la CONMEBOL sirve como una severa advertencia para todos los clubes de la región, incluido el propio Alianza. La confederación ha dejado en claro que las sanciones disciplinarias, que históricamente se limitaban a multas económicas, ahora pueden escalar hasta la descalificación directa de los torneos.

Alianza Lima debe estar en estado alerta

Este precedente marca un antes y un después en la aplicación del reglamento. Alianza Lima, que ha acumulado múltiples multas de la CONMEBOL por diversas infracciones a lo largo del tiempo, debe tomar nota de este nuevo y estricto accionar. El cumplimiento riguroso de las normativas, tanto en el ámbito deportivo como en el de seguridad, se ha convertido en una prioridad ineludible para cualquier equipo que aspire a competir en la élite del fútbol sudamericano.

La complacencia en estos aspectos podría costarles caro, comprometiendo no solo su participación en futuros torneos sino también su reputación a nivel continental. Este es un llamado a la acción para todos los equipos a profesionalizar y fortalecer sus estructuras en todos los niveles para evitar sanciones futuras que podrían impactar severamente su desarrollo y aspiraciones.

