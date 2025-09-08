Crack de Alianza Lima pensó que iba a jugar en Universitario cuando decidir venir a la Liga 1

En la más reciente edición del popular programa digital “Enfocados”, conducido por los cracks Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se vivió un momento de gran revelación y emotividad. Los invitados de lujo en esta ocasión fueron los futbolistas Eryc Castillo y Fernando Gaibor, quienes compartieron detalles íntimos y hasta ahora desconocidos de su experiencia en Alianza Lima. La conversación no solo abarcó su presente en el club blanquiazul, sino que también exploró sus trayectorias pasadas y sus aspiraciones para el futuro inmediato.

Eryc Castillo confundió a Alianza Lima

Sin embargo, fue uno de los jugadores más destacados del año quien acaparó la atención con una confesión sorprendente. Eryc Castillo, cariñosamente conocido en el ámbito futbolístico como “La Culebra”, dejó boquiabiertos a los presentes y a la audiencia al desvelar una anécdota que nunca antes había salido a la luz. “Cuando me dicen a mí que había una oferta de Perú, sinceramente pensé que era por (Fabián) Bustos que fue mi DT en Barcelona y estaba en la ‘U’, y yo pensé que era a la ‘U’ porque meses antes había conversado con él”, comenzó Castillo, narrando su sorpresa.

“Y me dijeron que era de Alianza Lima y me fui corriendo. Literalmente me han tratado 10 puntos”, añadió con una sonrisa, enfatizando la calidez y el excelente recibimiento que tuvo en el club íntimo. Esta revelación no solo generó risas, sino que también subrayó la inesperada pero gratificante llegada de Castillo al equipo. La particularidad de esta historia radica en la profunda e innegable conexión que Eryc Castillo ha forjado con Alianza Lima en tan poco tiempo.

Publicidad

Publicidad

Eryc Castillo estrella de Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima es donde quiere continuar

Su identificación con los colores blanquiazules parece ser infinita, y su decisión final será, sin duda, motivo de agradecimiento eterno por parte de los hinchas aliancistas. La “Culebra” también se refirió a su permanencia en el club, dejando entrever su deseo de prolongar su estadía: “De mi parte se está hablando, Dios permita que sea mucho tiempo. Mi agente lo está manejando. Uno quiere llegar a un lugar donde se sienta tranquilo, y la verdad hace mucho tiempo no sentía esa tranquilidad que hay acá. Hay un grupo humano que da para quedarse, para estar tranquilo”.

Sus palabras reflejan no solo su comodidad en el club, sino también la existencia de un ambiente humano y profesional excepcional que le ha permitido encontrar una paz que, según sus propias palabras, no experimentaba desde hace mucho tiempo. Esta armonía dentro del plantel es un factor clave que impulsa su deseo de permanecer en Alianza Lima, lo que sin duda ilusiona a la afición con un futuro prometedor y lleno de éxitos.

Publicidad

Publicidad