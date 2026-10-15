Alianza Lima pierde a dos jugadores claves y titulares para el partido contra Atlético Grau por Liga 1

Ante Atlético Grau en Matute, Alianza Lima deberá afrontar el duelo sin 2 jugadores fundamentales. Conoce cuáles son las bajas consideradas.

Alianza Lima afronta días decisivos en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo victoriano se alista para recibir a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva.

Publicidad

Sin embargo, el comando técnico lidia con serios dolores de cabeza tras confirmarse complicaciones físicas en dos piezas fundamentales del plantel blanquiazul.

Alianza Lima enfrentará esta fecha por Liga 1 ante Atlético Grau. (Foto: X).

Las dos bajas en Alianza Lima por la Liga 1

La primera gran ausencia en la escuadra victoriana es el delantero Paolo Guerrero. La periodista Vanessa Almenara reveló en el programa Zona Mixta de Movistar Deportes la situación médica actual del atacante.

Publicidad

“Paolo Guerrero estaría entre dos y tres semanas de baja. Si bien ya salió de la lesión y viene mejorando, no lo van a forzar”. — Vanessa Almenara, periodista de Movistar Deportes.

De esta manera, el experimentado artillero quedará al margen del compromiso para evitar cualquier tipo de recaída que comprometa su presencia en la definición del campeonato.

Dos referentes en Alianza Lima no tendrán minutos

A la baja confirmada del ‘Depredador’ se le suma la incertidumbre alrededor de Esteban Pavez. El volante continúa realizando trabajos diferenciados y es una seria duda para integrar la nómina de convocados este fin de semana.

Publicidad

El periodista Gerson Cuba detalló el panorama del mediocampista a través de sus redes sociales:

“Alianza Lima continúa con sus entrenamientos. En cuanto a Esteban Pavez, el jugador sigue tratándose de la molestia física que presenta y será evaluado en los próximos días para determinar si integrará la lista de convocados para enfrentar a Atlético Grau”. — Gerson Cuba, periodista deportivo.

Programación del Alianza Lima vs. Atlético Grau

El encuentro entre victorianos y piuranos corresponde a la fecha 12 del Torneo Clausura. Los locales necesitan sumar tres puntos clave en casa para sostener sus aspiraciones en el certamen nacional.

Publicidad

Fecha: Sábado 17 de octubre

Hora: 8:30 p. m. (hora peruana)

Estadio: Alejandro Villanueva (Matute), Lima

Transmisión: L1 MAX y Liga 1 Play

DATOS CLAVE