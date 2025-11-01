Alianza Lima no quiere perder a su joya y busca renovar su contrato: “Tiene conversaciones avanzadas”

Alianza Lima no ha tenido una de las mejores temporada a nivel doméstico este año 2025. Pese a esto, el cuadro ‘blanquiazul’ sabe que debe de mantener a los mejores elementos para poder competir el próximo año. Por eso ya comenzaron las conversaciones con una de sus jóvenes promesas. No quieren perderlo para lo que se viene en el siguiente año.

Estamos hablando del jugador Mauricio Arrasco, quien estuvo en el equipo de Reserva esta campaña. Mostró una buena performance en este año, por esa razón quieren contar con sus servicios. Según el periodista Gerson Cuba, la directa de Alianza ya inició con las conversaciones para que se pueda dar una renovación pronto.

“Mauricio Arrasco tiene conversaciones avanzadas para renovar su vínculo con Alianza Lima“, fue lo que pudo dar a conocer el periodista en sus redes sociales sobre la renovación del contrato.

Mauricio Arrasco (Foto: Alianza Lima).

¿Cómo le fue a Mauricio Arrasco este año?

Este año Mauricio Arrasco ha tenido la oportunidad de demostrar su fútbol no solo en la reserva, sino también en el primer equipo. En este caso Néstor Gorosito le dio una pequeña chance para que pueda jugar, así que se espera que para el siguiente año pueda mantenerse en la pelea por un lugar en el primer equipo.

En el equipo de Reservas estuvo compitiendo en la Liga 3, certamen que en este año llegaron hasta los cuartos de final. Esto le permitió que pueda estar en cancha en un total de 20 encuentros, llegando a marcar 6 goles y dar la misma cantidad de asistencias. Siendo un jugador con mucha influencia a la hora de estar dentro del terreno de juego.

Por otro lado, en el primer equipo estuvo en convocatoria en un total de 3 partidos. Ante Cusco FC y Juan Pablo II estuvo en el banco de suplentes, mientras que ante Ayacucho FC fue su debut este año. Jugó 45 minutos como extremo izquierdo en la victoria ‘blanquiazul’ por 1-0.

¿Quién es Mauricio Arrasco?

Mauricio Arrasco es un canterano de Alianza Lima que actualmente tiene 21 años de edad. En la cancha puede jugar en varias posiciones, por lo general destaca más como un creador, pero también se le puede ver por las bandas.

En su carrera futbolística ha calificado para jugar por las Selección Peruana Sub 15 en su momento. También ha estado en Alianza Universidad a préstamo la campaña pasada, siendo muy poco usado. Ahora espera poder tener más oportunidades con los ‘blanquiazules’.