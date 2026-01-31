Golpe fuerte para Alianza Lima en pleno inicio de la temporada 2026, luego de confirmarse que el mediocampista peruano Jesús Castillo sufrió una lesión de consideración que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente un mes, complicando seriamente los planes del técnico Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Según el parte médico del club, Castillo padece un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, una lesión que requiere tratamiento y reposo, descartándolo de los compromisos más importantes que se le vienen a los íntimos tanto a nivel local como internacional.

La baja es especialmente sensible porque Jesús Castillo se perderá los partidos de ida y vuelta ante 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores, serie clave para las aspiraciones continentales de Alianza Lima en este 2026.

Pero no solo eso. El volante tampoco estará disponible para los duelos de Liga 1 frente a Comerciantes Unidos, Alianza Atlético y Sport Boys, encuentros en los que Guede planeaba utilizarlo como pieza fija en la volante de contención.

Publicidad

Publicidad

Jesús Castillo en el Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Alianza Lima)

Jesús Castillo es baja confirmada en Alianza Lima

Desde el comando técnico hay preocupación, ya que Jesús Castillo venía siendo uno de los jugadores con mayor regularidad física y rendimiento, aportando equilibrio, despliegue y recuperación en el mediocampo blanquiazul.

ver también DT Pablo Guede destroza al plantel de Alianza Lima pese a la victoria en Huancayo

En este contexto, Alianza Lima se ve obligado a rearmar su mediocampo en un momento crítico del calendario, y la lesión de Jesús Castillo se convierte en una de las primeras grandes pruebas para la profundidad del plantel y la capacidad de reacción del proyecto de Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima sacó parte médico de la lesión de Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué lesión tiene Jesús Castillo?

Jesús Castillo padece un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, según confirmó Alianza Lima.

¿Qué partidos se pierde Jesús Castillo?

Jesús Castillo estará de baja por al menos un mes en Alianza Lima y se pierde los dos partidos de la Fase 1 de la Copa Libertadores y por lo menos los tres siguientes partidos de la Liga 1 ante Comerciantes Unidos, Alianza Atlético Sport Boys.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Jesús Castillo sufrió un desgarro de ligamento y será baja por un mes.

El volante se perderá la fase 1 de Copa Libertadores contra 2 de Mayo.

La lesión impedirá su participación en tres partidos de la Liga 1 2026.

Publicidad