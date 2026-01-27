Alianza Lima no cerró su mercado de pases y ya trabaja en un último refuerzo para la temporada 2026, en una decisión directa del comando técnico de Pablo Guede, que considera que aún hay una zona del campo por potenciar.

La información fue confirmada por la periodista Ana Lucía Rodríguez, quien reveló que el perfil que busca el club es muy específico y responde a una necesidad táctica clara dentro del nuevo esquema íntimo. Hay que mencionar que el cuadro íntimo quedó menguado tras la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

“La idea de Alianza Lima es traer un volante que sea un ‘6’, pero que a la vez también pueda jugar como central o viceversa. Como era Erick Noriega: un volante central o un central volante”, explicó la comunicadora.

Este tipo de jugador permitiría a Guede tener variantes en plena competencia, reforzar la salida desde el fondo y cubrir dos posiciones clave con un solo fichaje, algo estratégico pensando en el calendario apretado del 2026.

Alianza entrenando previo al inicio de la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

Alianza va por un fichaje más

Desde La Victoria consideran que este refuerzo será determinante para equilibrar el equipo, especialmente tras las recientes bajas y la necesidad de fortalecer la zona defensiva sin perder orden en la volante. Gianfranco Chávez es una opción, pero desde el comando técnico entienden que necesitan un central/volante más.

Con este último movimiento, Alianza Lima busca cerrar su plantel con una pieza versátil y de jerarquía, apuntando a competir en todos los frentes y pelear el título de la Liga 1.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

