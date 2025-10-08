Alianza Lima tomó una decisión radical con Guillermo Viscarra tras las ofertas que aparecieron

En un giro que disipa las especulaciones y tranquiliza a su ferviente hinchada, Alianza Lima ha emitido un comunicado oficial desmintiendo rotundamente los persistentes rumores sobre la inminente salida de Guillermo Viscarra. La directiva blanquiazul ha reafirmado su compromiso con el talentoso arquero boliviano, asegurando su continuidad en el club victoriano. Esta noticia pone fin a semanas de incertidumbre generada por el supuesto interés de importantes equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y la prestigiosa Liga MX de México, que habían puesto sus ojos en el guardameta.

Alianza Lima toma una decisión fuerte

El entorno más cercano de Viscarra, conocido afectuosamente como “Billy”, ha sido enfático en confirmar que el jugador permanecerá en La Victoria, cumpliendo su contrato y consolidando su posición como pieza clave del esquema aliancista. Gerson Cuba, una fuente con acceso directo al círculo del futbolista, fue categórico al aclarar que “no existe ninguna oferta formal, ni de la MLS ni de clubes de México, por Guillermo Viscarra”. Esta declaración busca eliminar cualquier duda y reafirmar la estabilidad del portero en el equipo.

La llegada de Viscarra a Alianza Lima a principios del año 2025, procedente del club boliviano The Strongest, fue un movimiento estratégico por parte de la directiva. El contrato firmado, con una duración inicial de dos años y una opción a un tercero, subraya la profunda confianza que el club deposita en el portero titular de la selección boliviana. Esta inversión a largo plazo refleja la visión de Alianza Lima de construir un equipo sólido y con proyecciones a futuro, con Viscarra como uno de sus pilares fundamentales.

Guillermo Viscarra atajando en Alianza Lima la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Guillermo Viscarra continuará en Matute

La directiva de Alianza Lima, bajo la dirección de su cúpula administrativa y deportiva, ha priorizado la estabilidad y la solidez en el arco, considerando a Viscarra un elemento indispensable para afrontar los retos de la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Su experiencia, liderazgo y destacadas actuaciones han demostrado ser un factor determinante en los objetivos trazados para la presente temporada. El respeto estricto a su contrato no solo envía un mensaje de seriedad y compromiso hacia el jugador, sino que también subraya la determinación del club en mantener la cohesión del plantel.

Para los fieles hinchas blanquiazules, esta noticia representa un motivo de tranquilidad y alegría. La certeza de que su portero estrella, Guillermo Viscarra, continuará defendiendo el arco íntimo al menos hasta finales del año 2026, refuerza la esperanza de lograr los objetivos deportivos anhelados y de seguir consolidando a Alianza Lima como uno de los equipos más poderosos del fútbol peruano y con presencia destacada en el ámbito sudamericano.