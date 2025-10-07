Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre la situación de Kevin Quevedo. Pidió ser desafectado de la Selección Peruana debido a problemas personales, algo que desde el máximo organismo del fútbol de ese país no dudaron en aprobar. En este sentido, hay explicaciones detrás.

Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana, lo que causa su baja para el partido amistoso del próximo viernes 10 de octubre ante la Selección Chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida. La decisión llamó la atención, pero desde un principio, Jean Ferrari apoyó al actual futbolista de Alianza Lima.

Tras conocerse la noticia de la desconvocatoria de Quevedo, Ferrari sorprendió al publicar un mensaje en su cuenta pública de X (Twitter). “Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país“, dijo citando el comunicado oficial de la Selección Peruana sobre su baja.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile“, rezaba en el comunicado.

Jean Ferrari volvió a defender a Kevin Quevedo

En una entrevista con Al Ángulo en el canal de YouTube de Movistar Deportes, Jean Ferrari habló sobre la situación de Kevin Quevedo. No sólo destacó su condición de futbolista, sino que tomó su caso como un ejemplo para que los jugadores se sientan “contentos” en la Selección.

“Lo de Quevedo me parece que es importante, porque es importante para el país, para la selección. Si está pasando un problema personal, hay que darle el apoyo, hay que darle el respaldo y esto va en línea de lo que queremos o a lo que apuntamos: tener a los jugadores contentos dentro de su selección porque si ellos van a estar contentos van a hacer mejor su trabajo“, dijo.

La contención a Kevin Quevedo se explica en este nuevo proceso que busca liderar Jean Ferrari, pero del que no tiene aún un entrenador definido. Precisamente, respecto a esto, espera poder darle una estructura al fútbol peruano y, a partir de ahí, encontrar al DT indicado.

El problema personal de Kevin Quevedo

La FPF sólo manifestó como “temas personales” las razones de la baja de Kevin Quevedo. En las últimas horas, se viralizaron algunas publicaciones en Instagram del propio extremo de Alianza Lima.

Según mostró, se lo vio en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, junto a su hija. Por lo cual, el tema personal se explica en algo de índole familiar y que tiene que ver con la lejanía que tiene con su hija. Por eso, el apoyo también de Ferrari y la FPF para que resuelva sus inconvenientes.

Kevin Quevedo se mostró junto a su hija (Instagram).

