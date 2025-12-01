Los 3 fichajes confirmados de Alianza Lima antes de jugar los Play Off contra Sporting Cristal

Se viene un encuentro bastante importante para dos de los más grandes equipos en el Perú. En este caso se enfrentan Alianza Lima ante Sporting Cristal, cuadros que buscan estar presente en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero para ello necesitan pasar esta primera fase de los playoff con miras a poder disputar este certamen internacional.

En la previa de este importante juego de ida, se ha conocido que el conjunto de La Victoria ya tiene 3 nuevos refuerzos para la próxima campaña. Incluso, uno de estos jugadores que ha contratado el elenco de Matute viene directamente del cuadro ‘celeste’.

¿Quiénes son los 3 nuevos refuerzos de Alianza Lima?

Hay que precisar que estos jugadores no podrán ser utilizados en estos Play Off, sino que recién podrán ser inscritos para el próximo año. Así que en este caso, Alianza Lima ha comenzado el trabajo con miras al 2026, pero sin llegar a saber en que fase estará de la siguiente Copa, esto todavía está por descubrirse.

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista José Varela. Alejandro Duarte ya es jugador de Alianza Lima, el portero de 31 años de edad llegará a La Victoria el próximo año. Lo que se ha podido revelar por el mismo comunicador es que tendrá un contrato por las siguientes tres temporadas.

Alejandro Duarte en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Por otro lado, también se llegó a un acuerdo con Cristian Carbajal, es otro de los que se suma a las filas ‘blanquiazules’. El jugador que esta temporada estuvo en Sport Boys ya firmó con el elenco victoriano. Tendrá de igual forma un contrato de 3 temporadas.

Por último, tenemos a D’Alessandro Montenegro, que es un lateral por la derecha que en este caso llega desde ADT. El defensor de 22 años de edad no se ha revelado todavía hasta cuando ha firmado, pero lo que si es conocido que se pondrá la ‘blanquiazul’. Lo que se sabe de esta contratación es que el elenco de Tarma se queda con el 20% del pase y el 80% para los ‘íntimos’, esto según Ernesto Jerónimo Macedo León.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Por el primer partido de las semifinales para ir a la Copa Libertadores, Sporting Cristal será local en el estadio Nacional. En este juego solo se permitirán hinchadas del cuadro anfitrión, en este caso solo ‘celestes’ podrán estar en el encuentro.

Duelo que se dará el próximo martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas de Perú. El juego se transmitirá vía L1 Max, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

