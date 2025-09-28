Pese a la dura derrota frente a Cienciano: el líder de Alianza Lima que los hinchas más reconocen y destacan

Alianza Lima perdió 2-1 en visita a la ciudad del Cusco al enfrentar a Cienciano. Con dicho resultado, los blanquiazules cada vez tienen más lejos la posibilidad de luchar por el título nacional y claramente es un panorama que ningún hincha esperaba. A pesar de este duro momento de tristeza e impotencia, el pueblo íntimo destaca el rendimiento y la personalidad de un líder que hoy evidenció el nivel por el que siempre es titular.

Estamos hablando de Fernando Gaibor. El volante ecuatoriano jugó desde el arranque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y no paró de correr durante los 90 minutos del encuentro frente a Cienciano del Cusco. Además de hacerse dueño del mediocampo de Alianza Lima cuando se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Carlos Zambrano, fue quien se acercaba a los árbitros para reclamar con respeto y sostener que no deben darse paralizaciones.

Fuente: Cienciano

Publicidad

Publicidad

A través de las redes sociales, los hinchas de Alianza Lima destacan y reconocen la presencia de Fernando Gaibor como uno de los nuevos líderes y referentes del plantel liderado técnicamente por Néstor Gorosito. Si bien la derrota de esta noche en la ciudad imperial es bastante dura y podría dejar a los íntimos sin la chance de seguir peleando por una nueva estrella en su historia, claramente existe mucha hidalguía en reconocer la labor del ecuatoriano.

Los elogios de los hinchas de Alianza Lima hacia Fernando Gaibor por su labor en Cusco

“Yo quisiera tener la calma que tuvo Fernando Gaibor ante tanto momento de impotencia. Hasta reclamó por los pocos minutos jugados. Jugador clarito”, “El mejor de Alianza Lima, de lejos, es Fernando Gaibor. Bien con la pelota y responsable en sus acciones”, “Qué jugadorazo que es Fernando Gaibor, ojalá se quede mucho tiempo en el club” y “Fernando Gaibor es un excelente deportista. Es una pena que hayan traído a Peña innecesariamente”; son algunos de los comentarios de los hinchas íntimos hacia el volante ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

De esta manera, queda totalmente en evidencia que Fernando Gaibor es del total gusto del pueblo blanquiazul. Hoy, al margen de la adversidad de jugar con 10 hombres y estar abajo en el marcador durante casi todo el partido ante Cienciano en el Cusco, fue muy claro en sus decisiones y en sus acciones dentro de la cancha. Siempre se dice que de lo negativo se puede obtener algún aspecto positivo y el caso del mediocampista tricolor es un claro ejemplo de ello.

Los números de Fernando Gaibor con Alianza Lima en esta temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, Fernando Gaibor ha disputado un total de 41 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lleva 2 goles y 5 asistencias hasta el momento y suma 2.932 minutos de competencia en la cancha. Además, es importante destacar que rápidamente se ganó un puesto de titular en el equipo y por el nivel que viene mostrando está claro que no saldrá de las planificaciones estelares del profesor Néstor Gorosito.

ver también Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Alianza Lima en Cusco