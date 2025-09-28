Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Alianza Lima en Cusco

La fecha número 11 del Torneo Clausura ha llegado a su final. Este domingo Cienciano disputó un partido bastante polémico frente Alianza Lima, dando finalizada la jornada. De esta forma, las tablas de posiciones se van moviendo y ponen un final de infarto para algunos puestos.

En la altura del Cusco, el conjunto ‘blanquiazul’ fue sorprendido por el ‘Papá’. Conjunto que en solo 15 minutos logró ponerse adelante en el marcador. Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes fueron los autores de las conquistas del conjunto local.

En el segundo gol del ‘papá’ hubo una polémica bastante importante que terminó por caldear el ambiente. Esto hizo que Carlos Zambrano termine siendo expulsado por una tarjeta roja a los 35 minutos. Perjudicando a su equipo que siguió buscando el empate.

Paolo Guerrero en el segundo tiempo logró el descuento, pero no fue suficiente para al menos rescatar un empate en la ciudad imperial del Cusco. Por lo que terminan perdiendo otro partido en esta Liga 1 2025.

Así quedó la tabla del Torneo Clausura

Así quedó la tabla del Acumulado

Resultados de la jornada número 11 del Torneo Clausura

Así quedaron los otros partidos de la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Jueves 25 de setiembre:

Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II College

Deportivo Garcilaso 0-0 UTC

Viernes 26 de setiembre:

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

ADT 1-0 Alianza Atlético

Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Sábado 27 de setiembre:

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Universitario 3-2 Cusco FC

Domingo 28 de setiembre:

Cienciano 2-1 Alianza Lima

