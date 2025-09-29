Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Insultos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs. Cienciano en Cusco

Eryc Castillo tuvo un desempeño criticable en cancha con Alianza Lima. Pero eso no tiene nada que ver con los insultos racistas que recibió.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Insultos racistas contra Eryc Castillo en Cusco.
© GettyInsultos racistas contra Eryc Castillo en Cusco.

El fútbol peruano se ve nuevamente empañado por un vergonzoso episodio de racismo. El delantero ecuatoriano Eryc Castillo, de Alianza Lima, fue punto directo de insultos raciales en el Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco, durante un partido contra Cienciano. Este lamentable incidente, capturado en video tras la expulsión de Castillo, ha reavivado una vez más el urgente debate sobre el racismo en el deporte, un flagelo que persiste a pesar de los esfuerzos por erradicarlo.

Hechos de racismo en el fútbol peruano

No es la primera vez que el Estadio Garcilaso de la Vega es escenario de este tipo de actos discriminatorios. En el pasado, figuras destacadas del fútbol peruano como Julio Landauri y Luis Tejada también denunciaron haber sido víctimas de racismo en el mismo recinto. Sin embargo, uno de los casos más sonados y que trascendió fronteras fue el del mediocampista brasileño Paulo César Tinga en 2014. Durante un partido de Copa Libertadores, aficionados del Real Garcilaso le profirieron sonidos de mono, un hecho que generó una condena internacional unánime y que culminó con una sanción ejemplar para el club anfitrión por parte de la FIFA y la CONMEBOL.

Estos antecedentes subrayan un patrón preocupante de impunidad y una falta de conciencia que parece permear a una parte de la afición en este estadio. La recurrencia de estos vergonzosos actos en el mismo lugar pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que las autoridades deportivas y gubernamentales tomen medidas mucho más drásticas y ejemplares. Las normativas de la Federación Peruana de Fútbol contemplan una serie de sanciones para los clubes cuyos aficionados incurran en actos racistas, que van desde cuantiosas multas económicas hasta la prohibición total de ingreso de público a sus estadios.

Publicidad
Tweet placeholder

Castigo contra cantos hacia Eryc Castillo

Sin embargo, la aplicación de estas sanciones ha sido inconsistente o, en muchos casos, percibida como insuficiente para erradicar el problema de raíz. Es absolutamente imperativo que el reciente incidente que involucra a Eryc Castillo sea investigado a fondo, con la máxima celeridad y transparencia. No solo se debe identificar y sancionar drásticamente a la persona o personas responsables de los insultos, sino que también se debe evaluar la responsabilidad del recinto deportivo y del club local.

Eryc Castillo jugando en Alianza Lima a nivel internacional. (Foto: X).

Eryc Castillo jugando en Alianza Lima a nivel internacional. (Foto: X).

Publicidad

Solo a través de acciones contundentes, que envíen un mensaje inequívoco de cero tolerancia, se podrá aspirar a erradicar el racismo del fútbol peruano. La denuncia, aunque es un primer paso fundamental, debe ser seguida por la aplicación rigurosa e intransigente de las sanciones establecidas. Es crucial que tanto las autoridades como los clubes y la sociedad en general se unan en este esfuerzo para asegurar que el fútbol sea un espacio de respeto, diversidad e inclusión, libre de cualquier forma de discriminación.

Cuántas veces fue expulsado Carlos Zambrano con Alianza Lima en 2025: partidos y suspensiones

ver también

Cuántas veces fue expulsado Carlos Zambrano con Alianza Lima en 2025: partidos y suspensiones

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Mr Peet explotó con el árbitro del Cienciano vs. Alianza Lima: “Zamora es un…”
Liga 1

Mr Peet explotó con el árbitro del Cienciano vs. Alianza Lima: “Zamora es un…”

Pese a la dura derrota frente a Cienciano: el líder de Alianza que los hinchas más destacan
Liga 1

Pese a la dura derrota frente a Cienciano: el líder de Alianza que los hinchas más destacan

¿Adiós al título 2025? El mea culpa de Paolo Guerrero tras perder ante Cienciano
Liga 1

¿Adiós al título 2025? El mea culpa de Paolo Guerrero tras perder ante Cienciano

Carlos Zambrano rompió su silencio y reveló estar pasando por duro momento en Alianza Lima
Alianza Lima

Carlos Zambrano rompió su silencio y reveló estar pasando por duro momento en Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo