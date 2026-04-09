Carlos Zambrano habló por primera vez sobre su salida de Alianza Lima: “No me gustó cómo me trató el club”

Carlos Zambrano se pronunció públicamente y abordó su salida de Alianza Lima tras verse envuelto en una denuncia por presunto abuso. El ‘Kaiser’, hoy integrante de Sport Boys para la Liga 1 2026, también expresó su malestar por cómo se manejó su desvinculación del conjunto ‘blanquiazul’.

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Carlos Zambrano habló por primera vez sobre su salida de Alianza Lima

El defensor nacional habló con las cámaras de ‘Fútbol en América’ a la salida de los entrenamientos de Sport Boys y se refirió a la gran exposición mediática que tuvo su salida de Alianza Lima en medio del escándalo de indisciplina durante la pretemporada.

Zambrano expresó su incomodidad por la manera en que se manejó su salida y cuestionó el trato recibido desde la dirigencia del club ‘íntimo’. Aun así, dejó en claro que la institución siempre debe estar por encima de cualquier situación.

“No me gustó para nada cómo se dio mi salida de Alianza Lima, cómo el club me trató en su momento, al final Alianza está por encima de todo. Fue duro toda esta avalancha, simplemente porque alguien dijo algo. Estoy con la conciencia tranquila. Siempre agradecido con el club porque me dio la oportunidad“, señaló el jugador.

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¿Qué dijo sobre su llegada a Sport Boys?

Por otro lado, Carlos Zambrano destacó su incorporación a Sport Boys para lo que resta de la temporada y dejó ver su motivación por sobresalir en uno de los equipos con mayor tradición del país.

“Contento por la oportunidad de llegar un equipo grande en el Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys. Estoy muy agradecido y contento de volver a estar en el campo, sobre todo en un equipo de donde yo nací”, indicó.

💥 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗭𝗔𝗠𝗕𝗥𝗔𝗡𝗢: “NO ME GUSTÓ CÓMO SE DIO MI SALIDA DE ALIANZA.”



El 'Kaiser' rompió su silencio y fue claro: NO COMPARTE la forma en que el club lo trató. ❌



⚠️ Además, aseguró que las acusaciones en su contra NO TIENEN PRUEBAS. pic.twitter.com/bdqQy4yoVQ — Fútbol en América (@FAamericatv) April 9, 2026

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