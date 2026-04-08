Aún ni debutan y la advertencia que recibieron Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Se espera compromiso”

Durante las últimas horas se oficializaron los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Grau a Sport Boys. Siendo conscientes de la jerarquía que representan sus nombres, también es importante recordar que su pasado reciente no es el mejor de todos y por ello es que desde la interna de la institución rosada no dudaron en dejar una especie de advertencia al respecto.

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En esta ocasión fue Hansell Riojas, uno de los referentes y líderes de Sport Boys, quien habló sobre los más recientes arribos de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a la plantilla chalaca y marcó una postura muy importante que va acorde con los objetivos de la institución. Eso sí, reveló que espera que realmente puedan estar a la altura de lo que representan.

Fuente: Sport Boys.

“En cuánto a los nuevos compañeros que han llegado, ya son jugadores grandes, jugadores que conocen el medio local. De ellos se espera compromiso y que puedan rendir de la mejor manera. Seguramente que si lo hacen nos van a ayudar muchísimo y nosotros a ayudarles a que puedan estar en ritmo y así competir lo más pronto posible”; señaló Hansell Riojas en entrevista con ‘Depor‘.

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¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán titulares fijos en Sport Boys?

Es importante recordar que Sport Boys atraviesa una nueva etapa ahora que desde hace unas semanas se dio la llegada de Carlos Desio como entrenador. Además, el argentino evidenció que mientras se sumen jugadores de nivel y que quieran competir en el nivel colectivo, está abierto a tomarlos en cuenta, tal y como hoy son los casos de Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Fuente: Bolavip Perú.

Respecto a la posibilidad de que ambos defensores puedan ser titulares fijos en Sport Boys, no perdamos de vista que no compiten desde el mes de febrero cuando fueron separados de Alianza Lima por una indisciplina en Argentina. Habría que analizar qué tan bien han trabajado en lo físico y a partir de ahí el comando técnico tomará una decisión al respecto.



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¿Cómo viene Sport Boys en el Torneo Apertura 2026 y contra quién es su próximo partido?

Sport Boys no la pasa tan bien que digamos en el Torneo Apertura 2026 ya que en la actualidad está ubicado en el puesto 16 con tan solo 8 puntos de 27 posibles. Con la llegada de Carlos Desio se espera una mejoría del equipo y la mejor oportunidad está a la vuelta de la esquina cuando el martes 14 de abril a las 20:00 horas enfrenten a FBC Melgar en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron oficializados como nuevos fichajes del club Sport Boys .

y fueron oficializados como nuevos fichajes del club . El defensa Hansell Riojas exigió compromiso a los refuerzos para ayudar a salir del puesto 16.

exigió compromiso a los refuerzos para ayudar a salir del puesto 16. Sport Boys enfrentará a FBC Melgar el martes 14 de abril en el Estadio Miguel Grau.