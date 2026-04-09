Explota la polémica y la relación queda totalmente rota. Carlos Zambrano desató la furia de los hinchas de Alianza Lima tras referirse a su salida del club, hoy ya como jugador de Sport Boys.

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El defensor fue claro en su postura: “no me gustó cómo se dio mi salida, no comparto cómo me trataron”, además de ofrecer disculpas a la hinchada. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, sus palabras reavivaron un conflicto que ya venía cargado desde su etapa en Matute.

La reacción fue inmediata y brutal en redes sociales. Los hinchas no perdonaron y lo señalaron como uno de los peores fichajes recientes del club, recordándole episodios polémicos de su paso por Alianza Lima y cuestionando su actitud dentro y fuera del campo.

“No tiene sangre en la cara este tipo. Yo sé que el Boys está necesitado, pero está recogiendo basura”, comentó uno de los hinchas en redes sociales. “¿Ahora no le gustó su salida de Alianza Lima? Pero se burló de la salida de Barcos. Ahí está. Ojalá nunca regreses a Alianza”, apuntó otro en X.

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Se rompió la relación entre Alianza Lima y Carlos Zambrano

Incluso, los comentarios escalaron hacia su presente en Sport Boys, donde algunos hinchas ironizaron sobre su fichaje, evidenciando que la molestia trasciende su salida y apunta directamente a su imagen como profesional.

Así, Carlos Zambrano queda en el centro de la tormenta. Intentó cerrar su etapa con una explicación, pero terminó abriendo una herida más profunda. Porque en el fútbol, las formas importan y para el hincha, algunas no se olvidan jamás.

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Carlos Zambrano con la cinta de capitán durante su etapa en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano tiene 36 años, es peruano, juega de defensa y su actual equipo es el Sport Boys.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Sport Boys?

Carlos Zambrano tiene contrato vigente con Sport Boys hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Carlos Zambrano oficializó su fichaje por Sport Boys tras su salida de Alianza Lima.

El defensor criticó el trato recibido por la directiva durante su desvinculación del club.

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