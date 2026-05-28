El delantero interesa al equipo de Pablo Guede tras recuperar su cuota goleadora en este 2026. Conoce los detalles.

Javier Correa se ha convertido en uno de los nombres más comentados en Colo Colo después de que trascendiera el interés de Alianza Lima por incorporarlo. El equipo que dirige Pablo Guede tendría en carpeta al delantero argentino debido a su buen presente goleador, justo cuando atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al ‘Cacique’.

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“La dirección deportiva de Alianza Lima tiene en el radar al delantero Javier Correa para el Torneo Clausura. El atacante es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje (…) Por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil”, señalaron en Líbero.

Desde el elenco chileno no tardaron en pronunciarse ante estos acercamientos. Jaime Pizarro, gerente deportivo del ‘Blanco y Negro’, fue quien dejó clara la postura del club, señalando que ve muy difícil que el atacante de 33 años salga de la institución en el corto plazo.

Colo Colo sale al frente ante interés de Alianza por Correa

El directivo se refirió a los rumores sobre una posible salida de Javier Correa y dejó en claro la postura de Colo Colo. “No me cabe duda que producto de su desempeño seguramente habrá más de un interés, pero hoy es parte del plantel, parte del equipo. Está absolutamente considerado en este esquema. Veo complejo, por decir de una manera sencilla, que pudiese salir en un corto plazo”.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Felicitaciones para él por su dedicación, por su compromiso, a tal punto que hizo un esfuerzo que no le permitió jugar el segundo tiempo ante Católica y lo hizo con total disposición convirtiendo goles maravillosos”.

Javier Correa durante un partido con Colo Colo. Foto: Photosport

Los números de Javier Correa en Colo Colo

En la temporada 2026, Javier Correa registra un total de 12 partidos disputados con Colo Colo entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga. El atacante argentino suma ocho anotaciones y una asistencia en 587 minutos dentro del campo. Además, mantiene vínculo contractual con el conjunto ‘albo’ hasta diciembre del 2027.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima tiene en el radar al delantero argentino Javier Correa para el Clausura.

El gerente de Colo Colo, Jaime Pizarro, ve compleja la salida de Correa a corto plazo.

Javier Correa registra ocho goles en 12 partidos con Colo Colo en la temporada 2026.