Caín Fara es uno de los mejores refuerzos de Universitario. Vino de la segunda de Argentina, como el nombre que presentaremos a continuación.

Universitario de Deportes busca potenciar su plantel para el Torneo Clausura 2026. La directiva merengue tiene en la mira un fichaje clave para la zona medular de la cancha.

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El gran objetivo de la institución es asegurar el histórico tetracampeonato nacional a fin de año. Por ello, el comando técnico apunta a reforzar el equilibrio del mediocampo defensivo.

Nicolás Previtali en el radar merengue

El nombre que ha comenzado a sonar con fuerza en Ate es el de Nicolás Previtali. El volante de marca juega actualmente en el Club Atlético Atlanta del fútbol argentino.

Nicolás Previtali "Pivote" unas de las posibilidades para que llegue a la "U"

📹:#ModoFútbol pic.twitter.com/41UVd6lNeM — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) May 28, 2026

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La información sobre su posible llegada al cuadro estudiantil fue presentada en el programa deportivo “Modo Fútbol”. Su perfil calza con la agresividad y el orden táctico que requiere el equipo para el segundo certamen del año.

Un nexo clave en el vestuario de Universitario

El arribo del mediocampista contaría con el respaldo y la recomendación directa del defensor Caín Fara. La relación entre ambos futbolistas es muy estrecha, siendo amigos personales tras compartir vestuario en el pasado.

Esta conexión nos hace regresar en el tiempo, específicamente al día de la presentación oficial de “El Faraón”. En aquella ocasión, el zaguero tuvo un divertido mano a mano con el área de redes sociales del club donde llenó de elogios el talento del “Turco”.

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Hoy, después de seis meses de aquel suceso, el destino podría volver a juntarlos en el camerino crema. Esta sociedad agilizaría el proceso de adaptación del volante al balompié peruano.

Amplia experiencia internacional para la Liga 1

Previtali cuenta con un recorrido importante en el continente que justifica el interés de la dirigencia crema. Su trayectoria incluye pasos por ligas competitivas y títulos de gran envergadura a nivel local e internacional en Sudamérica.

Paso por Ecuador: Defendió los colores de Independiente del Valle, club donde vivió una etapa dorada logrando la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y torneos locales.

Experiencia en Uruguay: Sumó valioso roce en el fútbol charrúa al vestir la camiseta de Montevideo City Torque en la Primera División de ese país.

Formación y actualidad: Surgido de las divisiones inferiores de Atlanta en Argentina, el volante de 30 años mantiene hoy un rol estelar y protagónico en la medular de dicho equipo.

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Nicolás Previtali cuando fue presentado en Montevideo City Torque. (Foto: X).

Las negociaciones definirán si Universitario logra cerrar este fichaje estelar para el Clausura. La hinchada espera concretar la llegada de un elemento que solidifique la contención rumbo a la gloria nacional.

DATOS CLAVE

Nicolás Previtali interesa a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

Club Atlético Atlanta es el actual equipo argentino del mediocampista de 30 años.

Independiente del Valle ganó la Copa y Recopa Sudamericana con el jugador.