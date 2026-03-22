Paolo Guerrero respaldó a Pablo Guede tras desestimar la oferta de San Lorenzo: “Quiere estar con nosotros”

Alianza Lima consiguió un triunfo muy valioso frente a Juan Pablo II. Con un doblete de Eryc Castillo, los íntimos volvieron a lo más alto del Torneo Apertura 2026 y si bien lo futbolístico fue el tema primordial, no perdamos de vista que la palabra de Pablo Guede era muy importante para conocer qué pasó con San Lorenzo. A raíz de ello es que también fue Paolo Guerrero quien lo respaldó.
Fuente: A Presión.
Como bien sabemos, el nombre de Pablo Guede fue tendencia durante los últimos días luego de que se hiciera pública una oferta concreta por parte de San Lorenzo para sacarlo de Alianza Lima. Tras diversos rumores e informaciones de por medio, el estratega argentino reafirmó su compromiso en Matute y es un aspecto que Paolo Guerrero apoyó a como de lugar con muy buenas palabras.
“Está claro que quiere estar con nosotros, lo ha demostrado incluso en la interna con nosotros. Nos dedica mucha atención y preocupación. Se dedica mucho a su trabajo. Nosotros muy contentos de que haya tomado esa decisión, que esté con nosotros y nosotros hacer nuestro trabajo. Prepararnos bien, que es lo más importante y lo que quiere el ‘profe'”; reveló Paolo Guerrero ante la prensa local.
Estas recientes declaraciones del capitán de Alianza Lima evidencia que en la interna están muy tranquilos y sobre todo contentos con que Pablo Guede haya tomado la decisión de desestimar la oferta de San Lorenzo. Siendo conscientes de que el equipo viene en crecimiento y que la chance de llevarse el Torneo Apertura 2026 está latente, ahora seguirán por dicho camino para lograrlo.
¿Qué dijo exactamente Pablo Guede sobre la oferta que recibió desde San Lorenzo?
El potente careo que tuvo Paolo Guerrero con Pablo Guede en el Alianza Lima vs. Juan Pablo II
Para terminar con la polémica y dejar los rumores de lado, Pablo Guede tomó la palabra en conferencia de prensa luego del triunfo de Alianza Lima por 2-0 ante Juan Pablo II y señaló que efectivamente se dio un acercamiento entre el equipo argentino y su agente. Eso sí, demostró que su compromiso con los íntimos está por encima de todo y de esta manera dio por cerrado el asunto.
“Es verdad que a mi representante le llegó un ofrecimiento de San Lorenzo. Decido quedarme porque creo que el compromiso con los jugadores es tremendo. Creo que cada vez que jugamos acá se ve la simbiosis de la que hablo, con la gente y con la hinchada. Creo que le estamos dando más cosas para que estén contentos. La directiva es fundamental detrás de este proyecto y del objetivo“; confesó Pablo Guede en conferencia de prensa en Matute.
🎙️Pablo Guede: "Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo, pero yo decidí quedarme en Alianza".#AlianzaLima 2-0 #JuanPabloII— L1MAX (@L1MAX_) March 22, 2026
DATOS CLAVES
- Eryc Castillo anotó un doblete en el triunfo de Alianza Lima ante Juan Pablo II.
- Pablo Guede rechazó una oferta de San Lorenzo para continuar con el proyecto en Matute.
- Paolo Guerrero respaldó públicamente la decisión del entrenador argentino de permanecer en el club.